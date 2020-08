Liubov Gromoglasova piano recital a palazzo Pesce

Sabato 14 novembre 2020 Palazzo Pesce, in collaborazione con la Fondazione Paolo Grassi, apre le sue porte alla rassegna “Pianisti del XXI secolo” con il recital di Liubov Gromoglasova.



Un concerto in Puglia dedicato ad alcune delle pagine più intense del repertorio romantico tedesco: le Bagatelle nn. 1 e 7 dell’op. 33 di Ludwig van Beethoven, composte nel 1801-02 e rappresentative dello stile giovanile del compositore, seguite dalla Sonata n. 17, op. 31 n. 2, soprannominata “La tempesta” da Anton Schindler in riferimento all’opera omonima di William Shakespeare; l’Arabesque op. 18 di Robert Schumann, scritta all’età di 29 anni come messaggio d’amore in musica per la amata, e forzatamente lontana, Clara; e le Due rapsodie op. 79 di Johannes Brahms, composte nell’estate del 1879 come Klavierstücke e, non senza resistenza, rinominate successivamente rapsodie.



Protagonista alla tastiera la pianista Liubov Gromoglasova, diploma con lode al Conservatorio Tchaikovsky di Mosca, perfezionamento, tra gli altri, con Christopher Elton alla Royal Academy of Music di Londra e William Fong alla Purcell School of Music, una carriera che la vede esibirsi con successo sui palcoscenici di tutto il mondo come solista, in duo pianistico con la sorella Anastasia, con il Trio Gioconda de Vito e in altre varie formazioni musicali, e pianista in residence e docente di Pianoforte nella Scuola di musica della Fondazione Paolo Grassi a Martina Franca, con cui nel 2020 ha creato la rassegna “Pianisti del XXI secolo”.



Un appuntamento esclusivo per ascoltare un programma che percorre il romanticismo al pianoforte dagli albori fino alla pienezza di stile.



Per info sulle misure da adottare e modalità acquisto biglietti consultare il sito.