Live della Guido Di Leone pocket orchestra in "Swing" gli anni '30 e oltre

Sul palco di SPAZIOleARTI sabato 6 aprile alle h. 21 nuove emozioni musicali con la



GUIDO DI LEONE POCKET ORCHESTRA

“SWING” GLI ANNI ’30 E OLTRE….



Guido Di Leone, chitarra

Mike Rubini, sax alto

Francesco Lomangino, sax tenore e flauto

Alberto Di Leone, tromba

Antonio Fallacara, trombone

Gianluca Fraccalvieri, basso

Fabio Delle Foglie, batteria





In arrivo una serata di grande musica con la POCKET ORCHESTRA di GUIDO DI LEONE, noto chitarrista jazz e direttore artistico della stagione “Jazz & Co. in the Theatre” di SPAZIOleARTI.



Un sound orchestrale di grande piacevolezza ed un repertorio stellare che spazia tra le accattivanti composizioni di autori tra i quali Duke Ellington, Glenn Miller, Charlie Parker, Guido Di Leone, Jim Hall e altri, proposti con arrangiamenti originali scritti dai musicisti della Pocket Orchestra.



Una formidabile formazione, melodie immortali e irresistibili atmosfere per un inno allo swing a cui non mancare.





Si accede con prenotazione al 340.8643487