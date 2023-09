Live music in piazzetta a Sammichele di Bari

A Sammichele di Bari, uno dei Borghi più belli d'Italia, in piazza Garibaldi, è in programma giovedì 21 settembre alle ore 20:00 una serata in compagnia della cartoon band " _Gli Amici di Carletto_ ". Il tuffo nel passato è garantito grazie agli intramontabili successi "L'uomo tigre", "Ufo Robot", "Dragon ball" che faranno ballare e cantare anche i più giovani. Tanta musica accompagnata da immancabili proposte enogastronomiche locali, dalla zampina della Braceria Sant'Agata al vino e la birra della Caffetteria 800. Lo spettacolo è assicurato anche grazie alle esibizioni della maestra di danza del ventre Maria Cristina Sabatini della scuola di ballo "El mundo del Caribe" e a quelle dei salseri e tangheri della "Gym Tonic". La serata è organizzata in collaborazione con diversi sponsor, tra cui il pastificio Divella.