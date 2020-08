Live sculpting in Piazza Teatro di Putignano: due giovani designer realizzeranno un’opera metallica insieme alla comunità

Una performance live durante la quale sarà modellata e costruita una scultura in ferro, ulteriore “pezzo di arredo urbano” che popolerà Piazza Teatro, il nuovo spazio urbano di Putignano.

È Live Sculpting, il progetto di valorizzazione artistica e di partecipazione comunitaria promosso da Officina Chiodo Fisso che si terrà mercoledì 19, giovedì 20 e venerdì 21 dalle ore 18.00 alle ore 20.00 a Piazza Teatro a Putignano.

Live, insieme alla comunità, sarà realizzata una giraffa di 4,5 mt di altezza in tondino di ferro piegato a mano, reta metallica e rami di ulivo col collo proteso verso la luna, verso qualcosa di inesplorato, di magico e affascinante in presenza della cittadinanza, a Piazza Teatro, il nuovo spazio di Putignano dove abitano le nuove idee.

Chiodo Fisso è una piccola bottega artigianale nata da poco a Putignano da Alessio Verdolino e Emanuele Ricchi con l’obiettivo di “arredare” spazi aperti come festival ed eventi e spazi chiusi come locali commerciali o ambienti intimi con lo stesso principio, le stesse tecniche e gli stessi materiali. La loro ricerca nasce dal concetto di scenografia viva, utilizzando materiali della tradizione locale e nuove tecniche di progettazione assistita, permettendo a chi vive gli spazi di entrare in contatto fisico, visivo ed emozionale con le opere create. Ed è grazie a questo principio che sono risultati vincitori PIN, l’iniziativa della Regione Puglia, con il loro progetto di innovazione della tradizione della cartapesta putignanese.

L’officina ha sede all’interno dell’ex-macello comunale di Putignano, luogo dove tempo fa entravano esseri viventi e venivano fuori prodotti di consumo rapido. Oggi, come una legge del contrappasso, il macello è diventato sinonimo di vita. I ragazzi di Officina Chiodo Fisso come mission del loro lavoro, rigenerano materiali di scarto e materie morte, in esseri che riprendono vita. Gli animali in ferro immortalati in posizione emblematiche popolano il cortile comunitario e tutto ciò che fabbricano all’interno migrano negli spazi e gli ambienti dei loro committenti.

Non è un caso che l’evento avrà luogo a Piazza Teatro, uno spazio ideato dal Comune di Putignano, per sperimentare il percorso di pedonalizzazione di fronte al teatro che a breve verrà restituito alla cittadinanza in tutta la sua bellezza. Una delle strade più importanti di Putignano chiusa al traffico per tutto il mese di agosto, che ha visto coinvolti molti cittadini attivi tra cui Officina Chiodo Fisso nella progettazione di urbanistica tattica, nella realizzazione di aree gioco e allestimento di spazi temporanei che rientra in POPOLA! Spazi alle Idee, il nuovo brand del Comune di Putignano, nato per valorizzare lo spazio pubblico, per scoprire nuovi e differenti modi di vivere il paese e attivare nuovi punti di vista su Putignano.