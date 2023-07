Lo spettacolo musicale “Déjà vu” a Casamassima

La “Compagnia della Lira” presenta a Casamassima lo spettacolo “Déjà vu - metti un po’ di musica tra orecchiette e moussaka”



Il ricordo di una vecchia vacanza;

Un compleanno da festeggiare in Puglia;

Un invito casualmente finito nella cassetta della posta sbagliata…



Cosa hanno in comune questi tre eventi?



“Déjà-vu” è una scoppiettante commedia musicale con protagonista Bianca, una giovane imprenditrice trasferitasi al sud Italia con la sua famiglia.

Giunta in Puglia ha deciso di aprire un ristorante di cucina greco-pugliese, tentando la fortuna. In occasione del suo trentesimo compleanno le sue due folli amiche Ester e Clara le faranno una sorpresa dando una sferzata di novità al suo cuore e alla sua carriera.

Arricchita da atmosfere e colori del Mediterraneo, la commedia condurrà lo spettatore in un viaggio sonoro tra le più famose canzoni degli anni Ottanta contaminate dai suoni della musica popolare pugliese.



Domenica 23 luglio - ore 21:00

Teatro all’aperto - via Pasolini

Casamassima (BA)



Ingresso gratuito, fino ad esaurimento posti.