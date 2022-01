Lo spettacolo “Re Lear” in scena al Teatro Piccinni

Rinviato a maggio lo spettacolo “Re Lear” inizialmente previsto da giovedì 27 a domenica 30 gennaio per la stagione teatrale del Comune di Bari in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. Glauco Mauri e Roberto Sturno saranno quindi a Bari in esclusiva regionale con il loro Re Lear, la più titanica delle tragedie di William Shakespeare, dramma dell’amore padri-figli e della follia, per la regia di Andrea Baracco, da giovedì 12 a domenica 15 maggio.

I biglietti già acquistati saranno validi per le nuove date. Per chi volesse sono attive, inoltre, fino al 15 febbraio, le procedure di rimborso online e al botteghino.