“Lo stato sociale” in concerto a Castellana Grotte

Dopo Alessandro Quarta che questa sera sarà in concerto nella villa comunale Tacconi, il 16 agosto 2021 sarà il gruppo “Lo stato sociale” ad animare l’estate castellanese. Il cartellone di eventi “Estate nella città delle grotte - Ritmi e Colori” voluto dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco De Ruvo intende in questo modo rispondere alle richieste manifestate dai più giovani. Un evento promosso in collaborazione con la società Grotte di Castellana.

Il concerto “Recovery Tour” de Lo Stato Sociale vedrà la presenza di due importanti band che faranno da spalla: “Hidalgos”, gruppo dalle sonorità post-rock elettronico composto da Massimo Bonuccelli al basso, Carmine Di Bello ed Andrea Manghisi alle chitarre; e “Acquasumarte”, un gruppo che si definisce “libero da condizionamenti” formato da Vincenzo Aversa alla voce e chitarra acustica/elettrica, Antonio Conte alla tastiera, Francesco Todisco alla batteria e Pierfrancesco Trisolini al basso elettrico

L’appuntamento con “Lo Stato Sociale” in concerto è per lunedì 16 agosto 2021, dalle ore 21.00, in Largo Porta Grande a Castellana Grotte. La sera dell’evento non ci sarà botteghino ma sono ancora disponibili online sul circuito TicketOne gli ultimi biglietti al costo popolare di 11,50 euro.

I possessori del biglietto, muniti di Greenpass, potranno accedere all’area del concerto, predisposta con posti a sedere, che sarà recintata quindi non visibile dall’esterno.