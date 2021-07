Tre giorni di incontri e dibattiti, a Locorotondo c'è 'Extra Viva! - Il racconto delle cose che cambiano'

Dall’1 all’8 agosto la città di Locorotondo diventa centro dedicato al concetto di innovazione, con un programma di approfondimenti sui temi del contemporaneo.



Extra Viva! è lo spin off di Viva! Festival che affronta il concetto di innovazione declinandolo su temi differenti da quelli strettamente legati al mondo della musica.

Extra è un format di incontri, speech e dibattiti che ha l’obiettivo di creare connessioni tra diversi soggetti che guardano al futuro come occasione di costruzione di un mondo più sostenibile e condiviso.

Extra è il racconto delle cose che cambiano.

Extra 2021 è curato da Christian Rocca.

Location: Locorotondo, via Nardelli 101, Docks101



•••



DOMENICA 1 AGOSTO H19 — DOCKS101 VIA NARDELLI 101, LOCOROTONDO

OSSIGENO, PER TORNARE A RESPIRARE

“ Ho l’impressione che nel mondo pre-pandemia ci fosse una promessa di futuro ridotta ai minimi, questo smottamento mischierà le carte aprendo degli squarci nuovi e grandi speranze per le giovani generazioni. Non sappiamo cosa accadrà, ma sarà interessante osservarlo. ”

Paolo Giordano sin dal marzo dello scorso anno è stato, con una serie di interventi pubblici, il più lucido analista di quello che ci stava accadendo sottolineando con parole semplici e precise come non possiamo più considerarci entità iso late ma parte di un sistema globale che ci costringe a tenere conto della presenza degli altri nelle nostre scelte individuali.

Paolo Giordano è scrittore, ha vinto il premio Strega nel 2008, ed editorialista per il Corriere della Sera. Il suo saggio “Nel contagio” contiene una serie di riflessioni sul nostro tempo e sul nostro futuro

Dialogheranno con Paolo Giordano: Simonetta Sciandivasci , giornalista e Carlo Pastore (direttore artistico del MI AMI Festival)



•••



LUNEDÌ 2 AGOSTO H19 — DOCKS101 VIA NARDELLI 101, LOCOROTONDO

NEW NEW JOURNALISM: INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE NEL GIORNALISMO

Nuovi format e modelli di business, newsletter, podcast, piattaforme social e modalità di fruizione sempre più individuali. Come (ci) stanno cambiando informazione ed intrattenimento.

Giuseppe De Bellis, giornalista, direttore di Sky TG24 e direttore responsabile di Undici.

Christian Rocca, direttore Linkiesta

Moderano: Simonetta Sciandivasci (giornalista) e Carlo Pastore (direttore artistico del MI AMI Festival)



•••



MARTEDÌ 3 AGOSTO H19 — DOCKS101 VIA NARDELLI 101, LOCOROTONDO

IL RACCONTO DEL MONDO, FUORI DA QUI

Marilisa Palumbo , giornalista, vice caporedattrice della redazione Esteri del Corriere della Sera, si occupa, in modo particolare, di Stati Uniti;

Paola Peduzzi , giornalista, vice direttrice del quotidiano Il Foglio, scrive di politica e cultura internazionale, in particolare americana, inglese ed europea;

Cecilia Sala , giornalista (Il Foglio, Vanity Fair, Will), autrice con Chiara Lalli del podcast “Polvere”.

Modera: Christian Rocca

•••



Dal 5 agosto a Locorotondo arriva la quinta edizione di VIVA! Festival, che ha come tema l'"INTERVALLO", un pensiero che unisce l'attitudine avanguardista di VIVA! e l'essenziale necessità di ridisegnare esperienze e percezioni dell'attuale momento culturale internazionale.

VIVA! Festival celebra la sacralità della pausa, un’esaltazione del pensiero meridiano realizzata con cura e passione.

Fino all’8 agostola Valle d’Itria diventa dunque il luogo per la convivialità creativa in cui vivere gli spettacoli, i talk e gli eventi speciali ancora una volta insieme alla sua incredibile community. A guidare gli eventi targati 2021 saranno nuovamente i linguaggi del contemporaneo declinati attraverso suoni e visioni, un coerente incrocio di analogico e digitale dedicato a live in streaming mondiale e in presenza.



Fra i tanti live in programma ci saranno Nídia, la producer e DJ afro-portoghese che sarà in streaming worldwide su Boiler Room, il producer MACE, uno dei nomi più importanti della musica italiana del momento, il nuovo progetto partenopeo dei Nu Genea, il geniale artista elettronico John Talabot e la straordinaria esploratrice elettroacustica Beatrice Dillon. Le meraviglie paesaggistiche e architettoniche della Valle D’Itria tornano dunque protagoniste di questa unica commistione artistica, coinvolgendo i tetti del centro storico di Locorotondo (le cummerse), l’elegante ruralità della Masseria Aprile e la splendida Cala Masciola immersa nella luca dell’alba.