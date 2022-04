Brunori Sas, Venerus e Mace, le inglesi Los Bitchos, la cantautrice americana Joan As Police Woman al Locus Festival

Ormai è già alto il sole del Locus festival 2022, che con il suo tema "the rising sun" si espande in molteplici direzioni musicali ed in svariate località pugliesi, fra LOCOROTONDO, BARI, TRANI, MINERVINO MURGE, FASANO e MOLA. Agli headliner già annunciati Alt-J, Palo Nutini, Kings of Convenience, Caparezza, Sons of Kemet, Mannarino, Carmen Consoli, Cosmo, Nu Genea, Quantic, Azimuth, Caribou, La Rappresentante di Lista, Willie Peyote... si sono aggiunti in questi giorni Joan As Police Woman, Los Bitchos, Dj Shadow, Brunori Sas, Venerus e Mace.

Il riepilogo del programma completo, a cui nei prossimi giorni si aggiungeranno ulteriori eventi, è visibile sul sito locusfestival.it e nell'evento Facebook generale del Locus festival 2022 - The rising sun.

Tutti i biglietti sono disponibili sulle piattaforme DICE.fm e Ticketone.it.

Di seguito le ultime novità annunciate:

Il cantautore Brunori sas, con la sua musica e la leggera poetica che lo contraddistingue da sempre, arriva per la prima volta al Locus festival, il 6 agosto nella particolare location del Parco Archeologico di Egnazia a Fasano (BR). Unica data in Puglia!

Nonostante il periodo forzato di stop ai grandi eventi, Brunori Sas non ha smesso neanche per un attimo di regalare ai fan momenti ed emozioni sempre nuovi e coinvolgenti: dal tour di Concertini Acustici passando per la recente pubblicazione di Baby Cip! e Cheap. L’estate 2022 di Dario Brunori è l’occasione perfetta per tornare a lasciarsi conquistare dalle sue esibizioni dal vivo.

Sarà una vera notte delle stelle quella del 10 agosto a Locorotondo, con il concerto di Venerus che si aggiunge al già annunciato live dei londinesi Sons of Kemet!

L'artista milanese presenta il nuovo progetto "Estasi degli angeli": non un semplice concerto, ma un’esperienza, un rito collettivo che Venerus e l'Alchimia Emozionale Ensemble condivideranno con il pubblico. Un viaggio tutto da vivere, tra canzoni amate e conosciute e nuove sorprese.

Oltre al già annunciato artista canadese CARIBOU, il ferragosto del Locus festival 2022 in Masseria Ferragnano a Locorotondo avrà un altro ospite illustre: il dj MACE è uno tra i più importanti e riconosciuti producer della scena musicale italiana contemporanea.

C'è lui dietro al suono di tante hit come “Ho Paura di Uscire 2” per Salmo, “Pamplona” di Fabri Fibra, gli album “DNA” di Ghali, "Magica Musica di Venerus, ed "OBE" con Venerus, Blanco, Gemitaiz, Irama, Madame, Joan Thiele... e molti altri.

La musica di Mace è geniale e innovativa, ed innalza l'urban pop italiano ad un nuovo livello sempre più internazionale.

Sempre a Locorotondo in Masseria Ferragnano, sabato 13 agosto nella stessa serata con Carmen Consoli, sul palco del Locus arriva una nuova band di sole donne che sta facendo parlare di se in tutto il mondo. Residenti a Londra ma provenienti da Uruguay, Australia e Svezia, Los Bitchos esprimono nei loro acclamati live un melting pot esotico e psichedelico irresistibile!

Ascoltare per credere il loro debut album “Let the Festivities Begin!”, prodotto Alex Kapranos (Franz Ferdinand)

Tra i migliori esempi di songwriting al femminile, la celebre cantautrice e musicista americana Joan As Police Woman torna al Locus festival dopo la sua prima apparizione nel lontano 2011. il 9 agosto JAPW sarà protagonista insieme a Carlo Massarini di un talk sul cantante Jeff Buckley in occasione della mostra a lui dedicata, per poi esibirsi in uno speciale ed esclusivo live set solista. L'incontro ed il concerto di Joan As Police Woman sono gratuiti, e rappresentano un primo ritorno del Locus in piazza Moro a Locorotondo, dopo due anni di assenza da quel luogo storico per il festival.

A fine maggio iniziamo già a respirare aria di Locus, con un formidabile launch party! Il leggendario DJ SHADOW sarà all'Anchecinema di Bari il 28 maggio, con l'UNICA data italiana del suo EU TOUR 2022, per celebrare 30 anni di beats: da "Endtroducing" fino a "Our pathetic age" e tutto quello che ci sta in mezzo.

