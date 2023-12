It was written! I primi nomi del Locus 2024

Il percorso della ventesima edizione inizia a delinearsi con i primi nomi annunciati: si parte da Bari con il grande ritorno il 28 giugno di un artista ormai di culto come Calcutta con il nuovo attesissimo disco “Relax”, e il 29 giugno con due pesi massimi della scena rap italiana, Salmo & Noyz Narcos, nel tour che segue l’uscita del joint-album “CVLT”. E ancora, sempre a Bari il 29 giugno, il magnetico cantautore, chitarrista e attore irlandese Glen Hansard presenta il nuovo lavoro discografico “All That Was East Is West Of Me Now”, mentre il 30 giugno arrivano i leggendari Simple Minds con il loro Global Tour, in cui mescoleranno i brani dell’ultimo disco ai loro grandi indimenticabili classici.

E poi spazio a una band di fuoriclasse che ha suonato in oltre 5000 album (incluso Thriller di Michael Jackson) e con oltre 200 nomination ai Grammy Awards: i Toto, in concerto a Ostuni il 22 luglio. A Fasano il 27 luglio sul palco una leggenda della grande black music americana, uno dei più influenti e iconici bassisti jazz/funk al mondo: Marcus Miller.

I primi ospiti annunciati a Locorotondo sono altrettanto entusiasmanti: la tradizionale settimana di eventi consecutivi in masseria inizia il 7 agosto con il ritorno degli amatissimi neozelandesi Fat Freddy’s Drop e termina il 14 agosto per un pre-ferragosto eccezionale con l’incredibile “techno marching band” dei Meute da Amburgo, mentre il 12 agosto da New York arriva il mitico Re del Rap NAS nella sua unica data italiana.

“It was written” è il titolo del secondo fondamentale album di Nas, che segnò la sua definitiva affermazione internazionale. Anche il successo del Locus era già scritto fin dall’inizio, ed abbiamo saputo leggerlo. Anno dopo anno, il festival è cresciuto in maniera organica in Puglia, come il suo pubblico, i partner, gli artisti ed il territorio che lo ospita.



La ricetta segreta della longevità del Locus è la fusione perfetta tra il magnifico territorio in cui abita e una line-up di altissima qualità, capace di racchiudere artisti di alto profilo mondiale e i migliori nomi della scena italiana in un’esplosiva e originale miscela tra passato, presente e futuro. Tra gli artisti ospitati nel corso degli anni, troviamo nomi come David Byrne, Dj Premier, Bonobo, Ben Harper, Gil Scott-Heron, Franco Battiato, Robert Glasper, Jeff Mills, Herbie Hancock, Robert Plant, Alt-J, Snarky Puppy, Four Tet, Mulatu Astatke, Floating Points, Sigur Rós e tantissimi altri.

Locus festival 2024 - ita was written

????? ??????:

CALCUTTA - 28/6 Bari - Rotonda via Paolo Pinto

SALMO & NOYZ NARCOS - 29/6 Bari - Rotonda via Paolo Pinto

GLEN HANSARD - 29/6 Bari - Teatro Petruzzelli

SIMPLE MINDS - 30/6 Bari - Rotonda via Paolo Pinto

TOTO - 22/7 Ostuni - Foro Boario

MARCUS MILLER - 27/7 Fasano - Piazza Ciaia

FAT FREDDY'S DROP - 7/8 Locorotondo - Masseria Ferragnano

NAS - 12/8 Locorotondo - Masseria Ferragnano

MEUTE - 14/8 Locorotondo - Masseria Ferragnano

& ???? ?? ?? ?????????!



Biglietti su DICE, TICKETONE

Info & Ticket links https://www. locusfestival.it

Info tel/whatsapp +39 393 9639865

Info email info@locusfestival.it