Il Locus festival 2023 entra nel vivo: Sigur Ros nel Porto di Bari, ed Herbie Hancock a Fasano

Martedì 11 luglio la Puglia e il Locus abbracciano l’Islanda con un concerto sensazionale: nel Porto di Bari arrivano i SIGUR RÓS, per un evento che rientra nella “Festa del mare”, promossa da Regione Puglia in collaborazione con il Comune di Bari.

Dinanzi all’antico Faro Borbonico del capoluogo pugliese, la band islandese presenta il nuovo album in studio “ÁTTA” appena uscito il mese scorso, a dieci anni di distanza dall’ultima fatica “Kveikur”. Un’occasione speciale per ammirare uno dei gruppi più innovativi degli ultimi trent’anni e fra i più autorevoli e originali rappresentanti del post rock mondiale, con quasi dieci milioni di album venduti.

I Sigur Rós riescono a penetrare il rumore e le distrazioni del mondo per portarti una verità ed un sentimento puro come poche altre band. Come si sente in ÁTTA, c'è un nuovo impulso e una inedita spinta nella band che arriva con una nuova line up. Il polistrumentista Kjartan Sveinsson è tornato all'ovile – dopo aver lasciato la band nel 2012 – per unirsi al frontman Jónsi e al bassista Georg Holm.

In un mondo post-pandemia dilaniato da guerre, turbolenze economiche, guerre culturali e discorsi brutalmente divisivi, ÁTTA unisce portando benessere "È quello che la musica chiedeva e diceva da sé", rivela Hólm.

Sigur Rós - Locus Festival 2023

Antico Faro Borbonico in Area Portuale – Bari

Martedì 11 luglio

Biglietti su Dice, Ticketone, Ticketmaster.

Apertura porte ore 20:00.

Inizio live ore 21:00.

INGRESSO al Porto (senza auto) dal VARCO DOGANA (Corso Antonio De Tullio), cinque minuti a piedi dall'area concerto, con possibilità di trasporto in bus navetta.

PARCHEGGIO DEDICATO: ingresso al porto con auto dal VARCO DELLA VITTORIA (Lungomare Starita 6), con possibilità di parcheggio fino a esaurimento posti in AREA MARISABELLA.

Il costo è di 5 euro per auto e include il trasferimento in bus navetta all'area del concerto.

L'acquisto del parcheggio interno è disponibile anche online su Ticketone.it

Giovedì 13 luglio il viaggio del Locus continua a costeggiare il Mar Adriatico e raggiunge Fasano (BR) dove in piazza Ciaia si esibirà un gigante assoluto del jazz: HERBIE HANCOCK. Accompagnato da una band di musicisti incredibili – Terence Blanchard alla tromba, James Genus al basso, Lionel Loueke alla chitarra e Jaylen Petinaud alla batteria – il pianista e tastierista di Chicago ripercorrerà oltre sessant’anni di carriera, dagli esordi con Miles Davis ai suoni che hanno influenzato centinaia di artisti di ogni genere, in quello che sarà un vero e proprio appuntamento con la storia della musica mondiale.

Hancock ricopre il ruolo di Creative Chair for Jazz per la Los Angeles Philharmonic Association e di Institute Chairman dell'Herbie Hancock Institute of Jazz. Nel 2011 è stato nominato Ambasciatore di buona volontà dell'UNESCO e nel dicembre 2013 ha ricevuto un Kennedy Center Honor. Le sue memorie, Herbie Hancock: Possibilities, sono state pubblicate da Viking nel 2014 e nel febbraio 2016 gli è stato conferito il Grammy Lifetime Achievement Award. Hancock è attualmente in studio al lavoro su un nuovo album.



Ultimi biglietti disponibili, posti a sedere numerati, solo su Ticketone!

HERBIE HANCOCK - Locus Festival 2023

Piazza Ciaia, FASANO (BR)

Giovedì 13 luglio

Ingresso da Corso Garibaldi.

Apertura porte ore 19:00. Inizio live ore 21:00.

Biglietti su Ticketone.

PROSSIME DATE DEL LOCUS FESTIVAL 2023



Masseria Ferragnano, LOCOROTONDO

Sabato 29 luglio

FAT FREDDY'S DROP

LOUIS BAKER

CONGO NATTY feat.mc Iron Dread (dj set)

Piazza Aldo Moro, LOCOROTONDO

Martedì 8 agosto (ingresso libero)

LADY BLACKBIRD & Orchestra della Magna Grecia



Mercoledì 9 agosto (ingresso libero)

MAKAYA McCRAVEN



Giovedì 10 agosto (ingresso libero)

Ore 19:00 Talk: CARLO MASSARINI incontra PATRIZIO FARISELLI a 50 anni da “Arbeit Macht Frei”, il capolavoro dei AREA.

Ore 20:00 Live: PATRIZIO FARISELLI in Piano Solo



Venerdì 11 agosto (ingresso libero)

Ore 19:00 Talk: CARLO MASSARINI incontra FATOUMATA DIAWARA



Sabato 12 agosto (ingresso libero)

Ore 19:00 Talk: Incontro condotto da Vito Marinelli.

Ore 20:00 Cinema: RYUICHI SAKAMOTO: CODA (2017, di Stephen Nomura Schible)



Domenica 13 agosto (ingresso libero)

Ore 19:00 Talk: Incontro condotto da Vito Marinelli.

Ore 20:00 Cinema: IL TEMPO DEI GIGANTI (2023, di Davide Barletti, Lorenzo Conte).

Masseria Ferragnano, LOCOROTONDO

Giovedì 10 agosto

ROY AYERS

SEUN KUTI & EGYPT 80

TONICO 70 & Banda Maje

LOUIE VEGA (dj set)



Venerdì 11 agosto

LA NIN?A

EZRA COLLECTIVE

FATOUMATA DIAWARA

CATU DIOSIS (dj set)



Sabato 12 agosto

BAUSTELLE

2MANYDJS (dj set)

ADA ODA



Domenica 13 agosto

VERDENA

BUD SPENCER BLUES EXPLOSION

NINOS DU BRASIL

WU-LU



Lunedì 14 agosto

SUN RA ARKESTRA

GIANLUCA PETRELLA COSMIC RENAISSANCE

THE COMET IS COMING

JEFF MILLS (dj set)

Rotonda di via Paolo Pinto, BARI

Venerdì 1 settembre (SOLD OUT)

ROBERT PLANT & SAVING GRACE