Al Locus Festival in concerto “Estasi degli Angeli”, il nuovo show di Venerus

Dopo la stupefacente partenza sul palco del MiAmi Festival a Milano, del Ferrara Sotto Le Stelle e con la partecipazione a Heroes all’Arena di Verona al fianco di Elisa, continua “Estasi degli Angeli”, il nuovo show di VENERUS che farà tappa nei principali festival estivi italiani. La tournée arriva ad un anno di distanza dal fortunatissimo “Magica Musica Tour”, che con le sue oltre 20 date (delle quali molte SOLD OUT) ha stupito e incantato il pubblico di tutta Italia. Prossimi appuntamenti in Puglia, l’8 agosto al Sei Festival al Parco Gondar di Gallipoli e il 10 agosto al Locus Festival di Bari.



Non si tratta di un semplice concerto, ma di un’esperienza, un rito collettivo che l’artista milanese e la sua eccezionale band condividono con il pubblico. Un viaggio tutto da vivere, tra canzoni amate e conosciute e nuove sorprese.

“Estasi degli Angeli” farà tappa il 31 luglio all’Indiegeno Fest di Patti Marina, l’8 agosto al Sei Festival al Parco Gondar di Gallipoli, il 10 agosto al Locus Festival di Bari, il 26 agosto al Future Pop di Pescara, il 27 agosto alla Festa dell’Unità di Modena, il 9 settembre al Nxt Station di Bergamo, il 10 settembre all’Alghero Music Spotlight di Alghero e il 17 settembre allo Spring Attitude di Roma.

Cantautore, polistrumentista e produttore, VENERUS nel suo disco d’esordio “Magica Musica” esplora il suono a 360° gradi e unisce parole e sonorità in una miscela originalissima che brilla nel panorama contemporaneo. Con “Estasi degli Angeli” torna alla sua cara dimensione live.