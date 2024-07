La lunga marcia pugliese del Locus festival continua con Capossela, Haaksman, Toto, Miller, Mancuso e Brancale

Lo scorso weekend del 13 e 14 luglio il Locus festival 2024, dopo quello di Bari a fine giugno, ha registrato un altro grande successo nella Capitale dei Trulli. Nel cuore del suggestivo centro storico di Alberobello, migliaia di persone hanno assistito al grande concerto di Colapesce Dimartino in Largo Martellotta, ed a due eventi nella più raccolta atmosfera del Trullo Sovrano con Coca Puma e Massimo Silverio.

Il viaggio del Locus Festival nell’entroterra pugliese continua nelle Murge raggiungendo un’altra location cara al festival: la meravigliosa Tenuta Bocca di Lupo a Minervino Murge (BT), casa dei vini Tormaresca. Fra i filari dei vigneti sabato 20 luglio arriva l’estro inestimabile e infinito di Vinicio Capossela con Altri Tasti – Canzoni urgenti con band, un live in cui oltre all'ultimo album del cantautore "Tredici canzoni urgenti", Targa Tenco 2023 come miglior album in assoluto, troveranno spazio brani dal disco Camera a sud nell’anniversario del suo trentennale.

A completamento della serata nella tenuta, è stato aggiunto un ulteriore ospite internazionale nella line up del Locus: Il concerto di Capossela avrà uno speciale after party con Daniel Haaksman. Da Berlino con la sua etichetta Man Recordings, Daniel ha il merito di aver introdotto all'audience globale il suono elettronico delle favelas di Rio nel 2005, il baile funk. Da allora, è diventato uno dei producers più influenti nella tropical bass music. Come dj, è ospite nei più grandi festival mondiali con i suoi irresistibili mix di mix baile funk, afro house.



Risalendo lungo la Murgia per arrivare al mare della costa dei trulli, lunedì 22 luglio al Campo Boario di Ostuni (BR) c’è un appuntamento imperdibile con il rock immortale dei Toto. Nata come supergruppo di talentuosissimi session-men, la leggendaria band guidata da Steve Lukather porta in Puglia 45 anni di carriera e di grandi canzoni come “Africa”, “Rosanna” e “Hold The Line”: la storia dell’arena rock al cospetto della bellezza della “Città bianca”.



Ci si sposta di pochi chilometri per tornare alle radici jazz e black del Locus Festival con un doppio concerto ad alto tasso di tecnica e intensità. A Fasano (BR), sabato 27 luglio, sul palco di Piazza Ciaia una sfida a colpi di talento con due musicisti straordinari e padroni del proprio strumento. Da un lato, una leggenda della grande black music americana, uno dei più influenti e iconici bassisti jazz/funk al mondo: Marcus Miller. Dall’altro, la sei corde del giovane chitarrista italiano Matteo Mancuso, classe 1996, già incoronato da virtuosi dello strumento del calibro di Steve Vai, Al Di Meola e Joe Bonamassa come “il futuro” della chitarra elettrica. Domenica 28 luglio è di casa la polistrumentista e compositrice Serena Brancale, una delle voci più apprezzate della musica jazz e nu-soul italiana che di recente ha spopolato con il suo ultimo singolo diventato virale oltre Italia “Baccalà”.



Agosto per il Locus Festival sarà sinonimo di Locorotondo: il consueto ritorno a casa, lì dove tutto ebbe inizio vent’anni fa. Fra il 7 e il 14 agosto il Locus Festival vivrà il proprio momento clou, allargando la rassegna non solo ai concerti di Masseria Ferragnano ma anche a incontri e film nel centro di Locorotondo, nonché con i live a ingresso libero di Piazza Aldo Moro e con la vivace area market in Masseria.



Di seguito tutti i prossimi eventi in programma.

Calendario Locus Festival 2024 – IT WAS WRITTEN

I PROSSIMI EVENTI



Sabato 20 luglio - Minervino Murge - Tenuta Bocca di Lupo

VINICIO CAPOSSELA



Lunedì 22 luglio - Ostuni (BR) Campo Boario

TOTO



Sabato 27 luglio - Fasano (BR) Piazza Ciaia

MARCUS MILLER, MATTEO MANCUSO



Domenica 28 luglio - Fasano (BR) Piazza Ciaia - ingresso libero

SERENA BRANCALE



Mercoledì 7 agosto - Locorotondo (BA), Masseria Ferragnano

FAT FREDDY’S DROP, CHANNEL ONE



Giovedì 8 agosto - Locorotondo (BA), Piazza Moro

Musical Box presenta: GALLIANO



Venerdì 9 agosto - Locorotondo (BA), Piazza Moro

Musical Box presenta: KASSA OVERALL



Sabato 10 agosto - Locorotondo (BA), Masseria Ferragnano

SUBSONICA, DANIELA PES, DEENA ABDELWAHED



Domenica 11 agosto - Locorotondo (BA), Masseria Ferragnano

YUSSEF DAYES, BASSOLINO, I HATE MY VILLAGE, COCO MARIA



Lunedì 12 agosto - Locorotondo (BA), Masseria Ferragnano

NAS, TY1, DJ TUPPI & MODDI MC



Martedì 13 agosto - Locorotondo (BA), Masseria Ferragnano

FULMINACCI, MARCO CASTELLO, OKGIORGIO



Mercoledì 14 agosto - Locorotondo (BA), Masseria Ferragnano

MEUTE, COSMO, SAMA’ ABDULHADI



Martedì 8 ottobre - Bari, Teatro Petruzzelli (EVENTO EXTRA)

ROBERT PLANT SAVING GRACE



Biglietti in vendita sul circuito Ticketone e sull’app Dice.fm

(tutti i link su locusfestival.it)





I film e gli incontri:



Sabato 10 agosto

Ore 20, piazza Moro, Locorotondo (BA)

TEMPORARY ROAD (UNA) VITA DI FRANCO BATTIATO

Ingresso libero



Domenica 11 agosto

Ore 20, piazza Moro, Locorotondo (BA)

DALLAMERICARUSO. IL CONCERTO PERDUTO

Ingresso libero



I film saranno preceduti da incontri di approfondimento