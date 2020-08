The Comet is Coming, Lorenzo Senni, Khalab, Napoli Segreta e Saint Voyage per le ultime serate del Locus Festival

Ultimi appuntamenti musicali per il Locus festival 2020 limited edition, che ha registrato il tutto esaurito in tutti i suoi eventi.



Venerdì 14 agosto il primo appuntamento è con un talk della serie “Locus Movies”, ad ingresso libero alle 18 nella villa comunale di Locorotondo: “Jimi Hendrix a 50 anni dalla scomparsa” con Enzo Gentile e Nicola Gaeta.

Prendendo spunto da un libro appena uscito - The story of life Gli ultimi giorni di Jimi Hendrix (Baldini & Castoldi) di Enzo Gentile e Roberto Crema - si rivelano i retroscena e le trame, i segreti e le fake news che ancora resistono rispetto alla morte del più grande e innovativo chitarrista della storia del rock (Londra, 18 settembre 1970).



In serata, a Masseria Ferragnano, concerto con il formidabile trio inglese The Comet is Coming formato da King Shabaka Hutchings, Dan Leavers e Max Hallett. La loro potente fusione live di jazz, funk, psichedelia e rock condividerà il palco con due realtà musicali italiane elettroniche d’avanguardia: Lorenzo Senni, che quest’anno ha pubblicato l’album “Scacco Matto” con la prestigiosa etichetta inglese Warp Records, e le sonorità afro di Khalab feat. Tommaso Cappellato. L’evento è sold out e NON ci saranno biglietti in vendita all’ingresso.



Biglietti esauriti in prevendita anche per la serata conclusiva, il 15 agosto nella Masseria Ferragnano a Locorotondo con il dj set di Napoli Segreta, movimento musicale dedicato alla riscoperta di rarità in vinile di funk e discomusic napoletana degli anni ‘70 e ‘80. In apertura serata si aggiunge al programma del Locus un nuovo concerto: il jazz di Saint Voyage si colora di afro beat e funk ed altre suggestioni con Gaetano partipilo al sax, Dario Giacovelli al basso, Filippo Bubbico alle tastiere e Giovanni Angelini alla batteria. Per l’evento



L’apertura dei cancelli in Masseria Ferragnano è fissata per le 19,30, l’inizio del live alle 21. L’ingresso ai concerti è dall’Istituto Basile Caramia, a Locorotondo in via Cisternino 284, e l’area parcheggio principale è intorno allo Stadio Comunale



A chi arriva con biglietti Ticketone cartacei (non nominali) chiederemo di lasciarci nome cognome e n. telefono all'ingresso. Per velocizzare l’ingresso invitiamo a consegnarci un foglio con questi dati.



Continua fino al 23 agosto, a Locorotondo nel Museo Perle di Memoria, la Mostra "Sonica" di Guido Harari. L'esposizione, che resterà visitabile fino al 23 agosto, è composta di due parti. Alcune gigantografie sono esposte all'esterno del museo, sulle antiche mura a secco della scalinata di via San Michele Arcangelo. Le altre stampe, originali e firmate, sono esposte all'interno del museo, e sono visitabili tutti i giorni dalle 16 alle 21, a partire dall'inaugurazione serale del 9 fino al 23 agosto. L'ingresso è gratuito.



Programma degli eventi Locus a Locorotondo del 14 e 15 agosto



Venerdì 14 AGOSTO

Villa Comunale, Locorotondo | free

h 18:00 - Talk: “ Jimi Hendrix a 50 anni dalla scomparsa” con Enzo Gentile, Nicola Gaeta. Presentazione del libro "The story of life Gli ultimi giorni di Jimi Hendrix" (Baldini & Castoldi) di Enzo Gentile e Roberto Crema.

Masseria Ferragnano, Locorotondo | tickets

Dalle 21:00 - Live:

KHALAB feat. Tommaso Cappellato

THE COMET IS COMING

LORENZO SENNI



Sabato 15 AGOSTO

Masseria Ferragnano, Locorotondo | tickets

Dalle 21:00 – Live e dj set:

Saint Voyage

NAPOLI SEGRETA



DAL 9 AL 23 AGOSTO | free

Mostra: “SONICA” di GUIDO HARARI

h 16:00-21:00 all'interno: Museo Perle di Memoria, Locorotondo

All'esterno: Scalinata S. Michele Arcangelo, Locorotondo