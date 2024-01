Massimiliano Loizzi in “Il Tour Buonista” a Bari e Acquaviva delle Fonti

AncheCinema s.r.l. presenta lo spettacolo comico “Il Tour Buonista” con Massimiliano Loizzi, “uno spettacolo per il nuovo ventennio”, in programma venerdì 19 gennaio 2024 alle 20.30 al Teatro AncheCinema di Bari e sabato 20 gennaio alle 20.30 al Teatro Comunale “Sebastiano Arturo Luciani” di Acquaviva delle Fonti (BA). Lo spettacolo è inserito nella rassegna STAND UP&COMICI promossa da AncheCinema sia al Teatro AncheCinema di Bari sia al Teatro Luciani. La rassegna STAND UP&COMICI al Teatro Luciani è inserita nella stagione teatrale 2023/2024, frutto della virtuosa collaborazione tra AncheCinema e il Comune di Acquaviva delle Fonti.

Massimiliano Loizzi è attore, scrittore e regista, volto de Il Terzo Segreto di Satira, autore dei romanzi Quando diventi piccolo (Rizzoli), di Maledetta primavera e La Bestia (People), autore e interprete degli spettacoli prodotti dai Mercanti di Storie. Scrive una rubrica per FanPage e ha collaborato, fra gli altri, con Renati Sarti, Paolo Rossi, Tullio Solenghi, Antonio Latella, Andrea De Rosa.

Il Tour Buonista è la confessione di un uomo disperato, la storia di un uomo di sinistra in Italia, quindi una tragedia: la mattina del 26/09/2022, dentro una cabina elettorale, viene assalito da una crisi che lo porta addirittura in questura. Cosa gli è accaduto? E cosa gli è accaduto in questi ultimi venti anni per averlo portato fin qui? Una vicenda personale per raccontare la storia del Paese in questo ultimo ventennio e per prepararsi a quello nuovo.

Il Tour Buonista è un comedy show, ma soprattutto uno spettacolo di “propaganda satirica”: in un momento storico in cui il paese sembra aver perso i concetti fondamentali di solidarietà, condivisione, inclusione e partecipazione, il Tour Buonista prova, sempre attraverso la satira, a dimostrare che un altro mondo è ancora possibile. Per questo il tour è a sostegno di Emergency e il cuore dello spettacolo e dei temi trattati sono onlus e associazioni tra le più importanti nel campo del sociale e del terzo settore, come WeWorld e Sheep Italia, che insieme ad Arci Italia, Radio Popolare ed Ecofactory, sono parte integrante del progetto.

Il Tour Buonista, infatti, è una storia composta da tante storie che affrontano i temi sociali per cui si battono le onlus e le associazioni coinvolte, e che con le loro complessità e speranze, raccontano chi siamo e che si fanno, oggi più che mai, occasione per interrogarci su dove vogliamo andare e cosa vogliamo essere. Inclusione e diversità sono tra le dimensioni più dibattute oggi, e non c’è errore più diffuso di quello di pensare che qualcosa, in quanto presunto “normale” sia anche buono e ineluttabile, ma non saranno le uniche tematiche trattate nello spettacolo: razzismo, accoglienza, stereotipi di genere, politicamente corretto, antifascismo e resistenza, il Tour Buonista parlerà anche di questo, partendo dalla confessione di un uomo disperato e di sinistra, che potrebbe essere ognuno di noi.

Autore: Massimiliano Loizzi

Regia: Massimiliano Loizzi

Interprete: Massimiliano Loizzi

Organizzazione: Patrizia Gandini

Produzione: Mercanti di Storie

in collaborazione con Emergency, We World Onlus, Arci, Sheep Italia, Radio Popolare Network

Durata 90 minuti

INFO TEATRO ANCHECINEMA

Teatro AncheCinema di Bari

Corso Italia 112 Bari

Parcheggi a pagamento aperti H24 MetroPark Corso Italia 138 + GestiPark Battisti

Biglietti qui: bit.ly/LOIZZI (circuito Vivaticket) e al botteghino del teatro AncheCinema

INFO SMS/WhatsApp 329 64 99 552

N.B. per chi acquista online: non occorre convertire al botteghino la ricevuta di acquisto di VivaTicket che riporta la fila e il posto assegnato. È sufficiente mostrare la ricevuta digitale o cartacea all'addetto all'ingresso della sala di spettacolo.

INFO TEATRO LUCIANI

Teatro Comunale “Sebastiano Arturo Luciani”

Piazza Vittorio Emanuele II - Acquaviva delle Fonti (BA)

Biglietti online qui: bit.ly/LOIZZIa

biglietti disponibili anche al botteghino del teatro Luciani.

Il botteghino del Teatro Luciani è aperto dalle ore 16.00 nei giorni in cui è programmato un evento.

INFO SMS/WhatsApp 329 64 99 552