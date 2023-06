Il Loop Festival torna nell’Arena di Apulia Film House con il terzo appuntamento dedicato a videoclip e nu-psichedelia

Il Loop Festival torna giovedì 22 giugno nell’Arena di Apulia Film House (all’interno della Fiera del Levante di Bari, start ore 21.00, ingresso gratuito) con il terzo appuntamento dedicato a videoclip e nu-psichedelia presentato dal direttore artistico Michele Casella, giornalista e critico musicale per Rolling Stone e Il Sole 24 ORE.



Il suono della nuova psichedelia verrà raccontato attraverso una narrazione multimediale, con al centro i videoclip e gli artisti che hanno segnato la scena degli ultimi anni. La generazione della crossmedialità, a cavallo fra radici underground e acclamazione mainstream, trova ora nuovi spazi creativi nell’interazione fra suono e immagine, arte visuale e performance incendiarie. Un folgorante cortocircuito di chitarre elettriche e suoni mesmerici, accelerazioni digitali e inclinazioni soul, che trova perfetta sintesi nelle geniali clip che verranno proiettate durante il Loop Festival. Dai Black Angels agli Animal Collective, dai Thee Oh Sees ai Tame Impala, da Caribou ai Boards of Canada, il meglio della recente ondata psych sarà declinata attraverso generi e suggestioni altamente trasversali.



Michele Casella è docente di editoria e comunicazione multimediale al Master in giornalismo dell'Università degli Studi ALDO MORO in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti di Puglia e l’Ordine dei Giornalisti Nazionale. Attualmente scrive per Rolling Stone e Il Sole 24 ORE, ha collaborato con La Repubblica XL, Alias de Il Manifesto, Pagina99, Neural, Rockerilla, Sentireascoltare e molti altri. È Direttore Artistico del Loop Festival.



L'evento, realizzato dall'Associazione Pool e dalla Fondazione Apulia Film Commission, con il patrocinio di Puglia Sounds, per questa edizione è dedicato alla psichedelia intesa come forma rivoluzionaria di rottura nei confronti dell’arte musicale e visiva. La serata conclusiva si terrà il 29 giugno al MamaLuna Soul Beach di Mola di Bari e, per la prima volta in Italia, presenterà il live set con visual della producer e dj olandese NOISE DIVA. Con il suo stile musicale meravigliosamente unico, che unisce dancehall e garage britannico, drill francese e R&B egiziano, NOISE DIVA è la new sensation del suono psichedelico contemporaneo, capace di unisce occidente e vicino oriente.



La settima edizione Loop Festival è un viaggio nelle estetiche della psichedelia, la scena che negli ultimi decenni ha aperto la mente a intere generazioni. “Music to Change your Mind” è il titolo del festival ideato e diretto dal giornalista Michele Casella, un percorso attraverso i suoni e lo sguardo di artisti, musicisti e registi che hanno trasformato le sorti della cultura contemporanea.



Anche per il 2023 Loop si conferma un festival dalla potente impronta crossmediale, che coinvolge il meglio dell'autorialità del fumetto internazionale. Dopo Bacilieri, Toffolo, Martìn e Fior, gli artwork di questa nuova edizione sono firmati da Filippo Scòzzari, uno degli autori più geniali, corrosivi e taglienti della scena del fumetto, artefice della rivoluzionaria rivista Frigidaire con Andrea Pazienza, Tanino Liberatore, Massimo Mattioli e Stefano Tamburini. L’autore di "Dottor Jack", del romanzo grafico "La dalia azzurra" e "Il mar delle blatte" ha realizzato quattro illustrazioni dedicate a ogni serata del Loop Festival per raccontare la rivoluzione psichedelica nell’arte musicale e audiovisiva. Un artista incendiario, protagonista della scena controculturale bolognese degli anni settanta e artefice del rinnovamento del fumetto italiano, recentemente premiato anche col Romics d’Oro e candidato con "Lassù no" nella Sèlection Patrimoine del Festival de la Bande Dessinée d’Angoulême.



Il Loop Festival è all’interno dell’Apulia Cinfestival Network, la rete di festival cinematografici di Apulia Film Commission e Regione Puglia – Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, intervento finanziato con le risorse di bilancio autonomo della Fondazione.