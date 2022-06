Loop Festival, donne che hanno cambiato il Rock all'Arena Apulia Film Commission

Giovedì 23 giugno all'Arena Apulia Film Commission (ore 21.00, ingresso gratuito fino a esaurimento posti) prosegue il Loop Festival, un'edizione intitolata "All Girls To The Front" che si concentra sulle donne che hanno cambiato la musica del nostro tempo, artiste che negli ultimi anni hanno rappresentato l'innovazione, il coraggio, la creatività e l'inventiva nell'avanzamento dell'arte internazionale.

Dopo l'eccezionale appuntamento di apertura dello scorso 9 giugno con la proiezione del documentario "Sisters with transistors" di Lisa Rovner introdotto da Laurie Anderson si prosegue, in questo secondo appuntamento, con una serata dedicata alle donne che hanno marchiato a fuoco il rock contemporaneo; una selezione di brani e videoclip che hanno fatto la storia recente della musica alternativa internazionale. Un viaggio che attraversa le provocazioni blues di PJ Harvey e l’ecletticità di Billie Eilish, l’innovazione folk di Cat Power e l’apertura al noise di Kim Gordon, la melanconia di Lana Del Rey e l’irruenza di Karen O. Il suono di chitarra, le ritmiche rutilanti, le digressioni psych e le aperture noi, tutto questo (e molto altro) saranno al centro della serata del 23 giugno per raccontare come è mutato e si è evoluto il suono rock degli ultimi 30 anni. Questo secondo appuntamento vede l'intervento del direttore artistico Michele Casella, di Luca Pacilio direttore de GliSpietati.it e autore de "Il videoclip nell'era di YouTube" (Bietti Editore, 2014), volume imprescindibile sull' evoluzione di questa particolare arte e Alice Cucchetti giornalista, critica cinematografica e televisiva, collabora con diverse testate tra cui Film Tv, Rolling Stone e GliSpietati.it dedicando all'audiovisivo e alla serialità televisiva progetti editoriali e podcast radiofonici.