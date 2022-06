Donne che hanno rivoluzionato il groove, all'Arena Apulia Film Commission il terzo appuntamento del Loop Festival

Sarà dedicato alle donne che hanno rivoluzionato il groove il terzo appuntamento del Loop Festival in programma martedì 28 giugno all'Arena Apulia Film Commission (ore 21.00, ingresso gratuito fino a esaurimento posti). Il ritmo, in tutte le sue declinazioni sonore, sarà al centro di questa serata in cui si passerà dalla black music al jazz più contaminato, dalle accelerazioni rock alle sollecitazioni rap. Il groove sarà dunque il filo rosso che accomuna l’icona soul Amy Winehouse, la superstar del rhythm and blues Beyoncé, la nuova sacerdotessa dell’afrofuturismo Moor Mother e la geniale interprete di una vocalità infiammata Fiona Apple. Un appuntamento come sempre ricco di approfondimenti sul mondo audiovisivo, di aneddoti legati all'innovazione musicale e alle tecniche di narrazione e di marketing utilizzate nella discografia contemporanea. In questa terza serata interverranno il direttore artistico Michele Casella e Angela Bianca Saponari, le cui ricerche si concentrano sul rapporto tra cinema e altre arti ed è docente in discipline audiovisive all'Università "Aldo Moro" di Bari, collaboratrice di importanti progetti di Apulia Film Commission nonché redattrice della rivista Cinergie.

La sesta edizione del Loop Festival è intitolata "All Girls To The Front" e si concentra sulle donne che hanno cambiato la musica del nostro tempo, artiste che negli ultimi anni hanno rappresentato l'innovazione, il coraggio, la creatività e l'inventiva nell'avanzamento dell'arte internazionale.

Il Loop Festival realizzato dall'Associazione Pool e prodotto dalla Fondazione Apulia Film Commission, vede il patrocinio di Puglia Sounds e un'importante partnership con il Medimex. Questa edizione conferma il suo approccio crossmediale con una nuova, memorabile incursione nell’universo del fumetto d’autore attraverso la collaborazione con Manuele Fior che ha realizzato appositamente per il Loop Festival cinque ritratti dedicati ad altrettante icone della musica contemporanea femminile. Manuele Fior è autore di pluripremiate graphic novel e creatore di personaggi femminili di una straordinaria potenza letteraria, collabora con The New Yorker, Le Monde, Vanity Fair, La Repubblica, Il Sole 24 Ore, Internazionale, Il Manifesto, Rolling Stone Magazine e ha vinto numerosi premi tra cui il Fauve d’Or al Festival Internazionale di Angoulêmee, il Gran Guinigi al Lucca Comics and Games e il Prix de la ville de Genève.