Settima edizione del Loop Festival, concerto finale al MamaLuna Soul Beach con la dj olandese Noise Diva

La settima edizione del Loop Festival si conclude giovedì 29 giugno al MamaLuna Soul Beach (Mola di Bari) con un appuntamento d’eccezione: il live set con visual della producer e dj olandese NOISE DIVA, che arriva per la prima volta in Italia con il suo stile musicale meravigliosamente eclettico, capace di unire dancehall e garage britannico, drill francese e R&B egiziano, intrecciando elementi che trascendono la dancefloor e innescando un eccezionale flusso estatico. Per questa sua prima esibizione italiana, Noise Diva presenterà anche un inedito set visual che accompagnerà le sonorità psych della sua produzione come dj.



Noise Diva, producer e DJ di base ad Amsterdam, resident al club Garage Noord e cofondatrice di SALWA foundation, è un'artista multidisciplinare, con un forte interesse nell'esplorare l'intersezione del suono e la sua relazione con gli incontri quotidiani, le politiche identitarie e l'estetica della rappresentazione. La sua pratica è caratterizzata da un'enfasi sui flussi sonori, che utilizza per aprire uno spazio politico di immaginazione, un momento di contemplazione sfumato e attento.



L'evento è realizzato dall'Associazione Pool e dalla Fondazione Apulia Film Commission, con il patrocinio di Puglia Sounds.

La settima edizione Loop Festival è un viaggio nelle estetiche della psichedelica intesa come forma rivoluzionaria di rottura nei confronti dell’arte musicale e visiva, la scena che negli ultimi decenni ha aperto la mente a intere generazioni. “Music to Change your Mind” è il titolo del festival ideato e diretto dal giornalista Michele Casella, un percorso attraverso i suoni e lo sguardo di artisti, musicisti e registi che hanno trasformato le sorti della cultura contemporanea.



Il Loop Festival è all’interno dell’Apulia Cinefestival Network,la rete di festival cinematografici di Apulia Film Commission e Regione Puglia – Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, intervento finanziato con le risorse di bilancio autonomo della Fondazione.