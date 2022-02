La scrittrice Lorella Rotondi ospite a Santeramo per il terzo Aperibook

Santeramo città che legge progetto di promozione della cultura libraria e della lettura prosegue le sue attività venerdì 11 febbraio con il terzo Aperibook che vedrà ospite la scrittrice Lorella Rotondi.

L’evento in programma negli spazi della Biblioteca Comunale "G. Colonna" di Santeramo in Colle si svolgerà in due turni pomeridiani (17.30 e 18.30) per permettere una maggiore affluenza nel rispetto delle attuali normative anticovid.

L’autrice Lorella Rotondi presenterà il suo libro Perché la notte, edito da Secop, un racconto poetico di una delle pagine del secolo scorso più tristi della nostra storia, vista attraverso gli occhi di una bambina che cerca di capire la grande tragedia che colpì moltissime famiglie italiane, dalmate, istriane, costrette a lasciare il proprio paese per salvarsi dalle persecuzioni di Tito. L’incontro organizzato in prossimità del Giorno del Ricordo (10 febbraio), vedrà il coinvolgimento degli studenti dell'I.C. "Bosco-Netti" di Santeramo, il dialogo con l’autrice sarà coordinato da Chiara Cannito della Cooperativa Ulixes.

Santeramo vola sulle ali dei libri …tutti a bordo è un progetto che coinvolge diversi partner locali impegnati a supportare le attività in programma non solo nella biblioteca ma anche nelle piazze, nell’area del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, tra i vicoli e i palazzi della città, con escursioni, stazioni di book crossing, cacce al tesoro, presentazioni, concorsi aperti alle scuole e molto altro.

L’obiettivo è di promuovere la lettura e l’avvicinamento al bene librario in vista della redazione del Patto per la lettura con l’acquisto di 300 testi che entreranno a far parte del patrimonio librario della biblioteca. Si tratta di titoli dedicati alla letteratura per l’infanzia e opere scelte per piccoli lettori diversamente abili.

Le attività sono aperte a tutto il pubblico con ingresso libero previa esibizione del Green Pass valido secondo le normative vigenti, per l’accesso è necessario indossare la mascherina FFP2.