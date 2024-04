Doppio appuntamento a Bari e Corato con l’Orchestra sinfonica: brano inedito del noto compositore Lorenzo Ferrero

Venerdì 12 aprile, alle ore 20.00, nell’Auditorium “Nino Rota” a Bari, si terrà il concerto dell’Orchestra sinfonica della Città metropolitana di Bari dal titolo “Annunci” con una proposta artistica che dà il via ad un nuovo ciclo di sei produzioni. (Ingresso a pagamento con biglietto unico € 5,00 e € 1,00 per studenti di ogni ordine e grado e per gli over 65).

Il programma è strutturato seguendo lo schema contrappuntistico di tre linee melodiche sovrapposte: in apertura l’esecuzione della Sinfonia da Le contadine bizzarre, brano inedito di Niccolò Piccinni, con revisione a cura dell’Ico di Bari, a seguire la Sinfonia n.99, la prima delle ultime sei sinfonie londinesi di Franz Joseph Haydn e, infine, la prima esecuzione assoluta del concerto per violino e orchestra Across the Bosphorus di Lorenzo Ferrero. Definito nel New Grove Dictionary of Opera come “il compositore d’opera di maggior successo della sua generazione in Italia”, Ferrero ha scritto questo brano tredici anni fa, lasciandolo nel cassetto per tutto questo tempo. Si tratta di un viaggio di scoperta che parte da Istanbul e si spinge fino ai confini di quello che un tempo è stato l’Impero, prima Bizantino e poi Ottomano. Viene naturale chiedersi come mai questo lavoro, composto tra il 2010 e il 2011, veda la luce solo adesso. La risposta è da ritrovarsi negli avvenimenti geopolitici che hanno riguardato l’area esplorata dalle musiche a cui Ferrero si è ispirato, avvenimenti culminati nelle cosiddette primavere arabe. Tuttavia, l'attrattiva generata dalle atmosfere arabe sul maestro è strettamente musicale e culturale e ogni possibile presa di posizione politica è volutamente lasciata al di fuori.

Sul palco altri due interpreti di fama: il maestro Pasquale Corrado che dirigerà l’Orchestra sinfonica della Città metropolitana e il violinista barese Francesco D’Orazio, Premio Abbiati 2010 come Miglior Solista dell’anno.

La guida all'ascolto è a cura degli studenti del Laboratorio di critica musicale del DAMS - Università degli Studi di Bari.

Il concerto sarà replicato sabato 13 aprile, alle ore 20.00, nel teatro Comunale di Corato. (Ingresso libero).