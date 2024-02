I Los Locos in concerto a Corato per il Carnevale 2024

L’ufficialità è stata data durante la prima sfilata: i Los Locos saranno in concerto in Piazza Cesare Battisti domenica 18 febbraio subito dopo la sfilata.

Interpreti e produttori di noti brani di genere pop latino come El Meneaito, Mueve la colita e La vuelta, e di album di successo come El tic tic tac, Salta, La Mamba, oltre alla canzone originale in lingua italiana Ai Ai Ai, scritta da Boribello, Franchetto e Sergio Migliorati nel 1998, sigla delle prime stagioni della nota fiction di Rai 1 Un medico in famiglia.

Il concerto, con ingresso gratuito, avrà inizio alle ore 20:00 circa ed è parte integrante del cartellone del Carnevale Coratino, organizzato dalla Pro Loco Quadratum, in stretta collaborazione con il Comune di Corato e il patrocinio della Regione Puglia – dipartimento turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio, Parco Nazionale dell’Alta Murgia, UNPLI Puglia Aps.