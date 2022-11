Valentino Losito ospite della rassegna Libriamoci al Teatro Auditorium Vittorio Bari

Un nuovo giovedì letterario è in programma il 10 novembre al Teatro Auditorium Vittorio Bari di Palo del Colle con la rassegna "Libriamoci" che vedrà ospite, alle ore 19, il giornalista e scrittore Valentino Losito. Presenterà il suo ultimo libro "Zitti zitti, piano piano. Storie, personaggi, musiche e leggende della Controra" (SECOP Edizioni) in un incontro moderato da Mario Sicolo e Mariateresa Bari.

Incontri per dialogare e confrontarsi con scrittori del panorama pugliese saranno in programma di giovedì nei prossimi mesi presso la nuova sede della Fondazione Vittorio Bari. “Libriamoci” è il titolo della rassegna letteraria ideata e organizzata dalla fondazione intitolata al noto cantate lirico a cui Palo del Colle diede i natali.

"Zitti zitti, piano piano. Storie, personaggi, musiche e leggende della Controra", l’ultimo libro in ordine di tempo di Valentino Losito, è uno scrigno prezioso di racconti, aneddoti, storie, reminiscenze classiche ed esperienze quotidiane, vissute durante la “controra”, all’ombra delle mura domestiche, quando la canicola è fiamma e fuoco per pensieri vaganti in cerca di libertà. Non a caso, Marcello Veneziani, sapiente e magnifico prefatore del libro, parla di “viaggio”: Ho detto viaggio nella controra ma è un ossimoro, è come dire muoversi intorno al regno della stasi, pellegrinaggio nell’inerzia. Questo libro è un viaggio nel sud, di pomeriggio in pomeriggio, d’estate in estate (...)E tutto si fa mito, favola, leggenda tra il frinire assordante delle cicale e il silenzio di un tempo antico che sembra non passare mai. (Angela De Leo)

Valentino Losito è nato nel 1956 a Bitonto. Ha lavorato per 25 anni alla Gazzetta del Mezzogiorno, dove è stato capo servizio di politica interna e poi vice caporedattore centrale. Dal maggio del 2013 a ottobre 2017 è stato presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Puglia, di cui era stato segretario dal 2007 al 2010. Attualmente è consigliere nazionale dello stesso Ordine. Per la SECOP ha pubblicato anche "E la chiamano estate. Quando andavamo in villeggiatura".

È possibile partecipare a tutti gli appuntamenti di “Libriamoci” con ingresso libero.