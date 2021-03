La fontana di Piazza Moro si illumina di lilla per la giornata alla lotta ai disturbi alimentari

Lunedì 15 marzo, in occasione della terza Giornata nazionale per la lotta ai disturbi del comportamento alimentare, l’amministrazione comunale aderisce alla campagna Fiocchetto lilla e, rispondendo alla richiesta di Never Give Up onlus e ANCI, illuminerà di lilla la fontana di piazza Moro per sensibilizzare l’opinione pubblica su questi disturbi che solo in Italia colpiscono 2.665.000 adolescenti alle prese con problemi che riguardano cibo, peso e immagine corporea.

I disturbi alimentari rappresentano infatti la prima causa di morte tra gli adolescenti, e l’attuale situazione pandemica ha purtroppo aggravato il disagio di molti giovanissimi.