'Love Me' Due pezzi di Antonio Tarantino' torna in scena a Bari

Con LOVE ME. Due pezzi di Antonio Tarantino, Licia Lanera sta percorrendo tutt’Italia con numerose date da marzo a maggio. La regista e attrice pugliese torna ad esibirsi nella sua madrepatria, portando con sé il dramma dello straniero. LOVE ME va in scena per il secondo anno di seguito al Teatro Kismet di Bari, con due repliche il 26 e il 27 marzo; il 6 aprile la tournée pugliese si chiuderà al Teatro Comunale di Novoli.

LOVE ME è un patchwork, un dittico di due pezzi di Antonio Tarantino, uno dei più grandi drammaturghi italiani degli ultimi anni, che ci ha lasciato alle porte del 2020. I due pezzi sono un estratto di “Medea” e l’inedito “La Scena”, due testi strutturalmente molto diversi fra loro ma che si sviluppano attorno ad un tema comune: lo Straniero. A legarli è la lotta tra i potenti, che detengono il potere e fanno le leggi, e i miseri, che non sono neanche in grado di poterli contrastare perché magari incapaci persino di parlarne la stessa lingua. Il potere costituito, allora, è quello assoluto della Parola; Tarantino stesso lo esercita con il proprio stile drammaturgico: mischiando un linguaggio pirotecnico, basso e volgare, con elementi ricercati e letterari, favorisce l'adesione ai luoghi comuni che attraversano lo spettacolo, giocando sul grottesco e andando a sottolineare l’atrocità e la violenza degli stereotipi più diffusi che riguardano gli stranieri, le donne e tutte le minoranze escluse dal potere.

Licia Lanera, ancora una volta in veste di regista e attrice, dà voce alla rabbia, alla sofferenza e alle suppliche degli emarginati, facendoci entrare prepotentemente dentro le loro vite, rendendoci partecipi dei loro affanni; offre la prospettiva dello sguardo dolente e disilluso dei reietti, strappandoci una risata amara e spietata ma lasciandoci addosso anche una sensazione di strano disagio, un turbamento interiore, un senso di vergogna.

Martedì 26 e mercoledì 27 marzo 2024, ore 21.00, Teatro Kismet

Strada S. Giorgio Martire, 22 F

70124 Bari

Biglietti su Vivaticket: https://www.vivaticket.com/it/ticket/love-me/231037 o al botteghino (dal martedì al venerdì ore 10.30 – 12.30 e 16.30 – 19.00, oppure due ore prima degli spettacoli)

info: 3358052211 / botteghino@teatrokismet.it