Love music in piazzetta

A Sammichele di Bari, in occasione della “Notte Romantica nei Borghi più belli d’Italia”, è in programma sabato 22 giugno dalle 20.00 a mezzanotte una speciale serata per celebrare l’amore.

Nella cornice storica di piazza Garibaldi sarà protagonista il gruppo GAMEBOY, la cui musica rappresenta un tributo unico, coinvolgente e fedele alla ??? ???? e al ????? ??? ???? ??. .

Here comes The Rain Again, Love Will Tear Us Apart, Another day in Paradise, Relax, don’t do it sono solo alcuni dei pezzi che garantiranno un vero e proprio tuffo nel passato, tra romanticismo e musica dance.

Uno spettacolo completo, grazie anche alle esibizioni del maestro di tango Antonio Ceci, genere musicale e di ballo per eccellenza romantico, della Gym Tonic e degli associati della scuola di musica Apula Flava con esibizioni a tema.



La serata è organizzata grazie alla collaborazione di diversi sponsor, tra cui ringraziamo particolarmente Divella, Mallardi srl di Bari e Tecno Hospital di Acquaviva delle Fonti.