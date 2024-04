Luca Abete al Politecnico di Bari con il tour motivazionale dedicato agli studenti universitari 'Non ci ferma nessuno'

“#NonCiFermaNessuno” torna a Bari. Il tour universitario di Luca Abete farà tappa al Politecnico per proporre agli studenti del prestigioso Ateneo pugliese, alla presenza del Magnifico Rettore, Francesco Cupertino, un confronto aperto e sempre nuovo.

Martedì 9 aprile, alle ore 10, presso l’Aula Magna “Attilio Alto” si terrà la terza tappa del viaggio dell’inviato di “Striscia” tra le esigenze, le necessità e le paure dei giovani universitari.

La campagna sociale, arrivata alla sua decima edizione, è ormai un appuntamento fisso nell'agenda accademica dei maggiori atenei italiani tanto che, nel 2018, ha ricevuto la Medaglia del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, gode del patrocinio del Ministero dell'Università e della Ricerca, della Conferenza dei Rettori e, da quest'anno, della collaborazione dell'Ordine Nazionale degli Psicologi.

Il claim di questa edizione “Impariamo ad Amarci”: un invito agli studenti a volersi bene e guardare al futuro con maggiore ottimismo. L’obiettivo, in questo primo decennio di attività, non è mai mutato, attraverso la modalità del talk, ascoltare gli studenti e carpirne le esigenze in un contesto in continua evoluzione.

Dieci le tappe previste nel 2024 con un impegno che coprirà l’intero anno. Il viaggio, appena partito, terminerà a dicembre e toccherà, da nord a sud, le maggiori università italiane.