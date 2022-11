Luca Trapanese al Libro Possibile Winter, dall’attivismo al romanzo sull’inclusione

Prosegue la mission del Libro Possibile Winter: parlare ai ragazzi, e non solo, di valori come uguaglianza, inclusione, riscatto e giustizia sociale, attraverso la voce di chi, quei valori, li difende ogni giorno sul campo. Luca Trapanese, noto alle cronache come papà single di Alba, bimba con sindrome di Down, presenterà il suo ultimo romanzo Le nostre imperfezioni (Salani editore). In collaborazione con i Comuni di Casamassima, Cellamare e Triggiano, l’incontro si terrà giovedì 10 novembre, alle 18, nell’auditorium “Rosa Luxemburg” di Casamassima. Ingresso libero. Interverranno: il sindaco Giuseppe Nitti; Maria Morisco, dirigente scolastica dei Licei Cartesio di Triggiano; Rocco Fazio, dirigente scolastico Rosa Luxemburg; gli studenti del polo liceale Cartesio. Modera Rosella Santoro, direttrice artistica del Libro Possibile.

Lo abbiamo conosciuto come giovane single, che nel 2018 ha scelto di adottare Alba. Ci siamo affezionati a lui, seguendo sui social e tra le pagine dei suoi libri, il rapporto con la figlia, tenero e coraggioso, oltre ogni discriminazione e luogo comune. Ma l’impegno di Luca Trapanese a favore dei più deboli non si ferma qui. Aiutare chi ha bisogno è l’imperativo che lo anima da sempre, fino a spingerlo lontano dalla sua Napoli, nei Paesi in via di sviluppo; In India e in Africa, dove ha coordinato importanti progetti di volontariato e collaborato con le suore di Madre Teresa.

La vita di Luca è un viaggio continuo: fisico ma anche, e soprattutto, morale, umano. Proprio come la vita di Livio, protagonista del suo ultimo libro, Le nostre imperfezioni. Dopo aver girato il mondo al fianco degli ultimi, Livio è a un bivio: prendere finalmente i voti o mettere in discussione le sue certezze. Decide, quindi, di intraprendere il Cammino di Santiago. Qui, incontrerà Pietro, un architetto sulla sedia a rotelle con cui proseguirà il percorso. E sarà proprio in questo incontro che Livio troverà le risposte che cercava e scoprirà un’altra preziosa verità: il cammino più importante non si fa a piedi ma con il cuore.

Appuntamento con Luca Trapanese, giovedì 10 novembre, alle 18, nell’auditorium “Rosa Luxemburg” di Casamassima. Ingresso libero.