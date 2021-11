Domenica 28 ore 10.00 appuntamento con "Lucania Archeo Trekking - La Murgia Materana". Un territorio suggestivo, apparentemente desolato, ma che nasconde ricchezze naturalistiche e testimonianze storiche di eccezionale valore.

Costo: 15 euro (i minori sono esenti dal pagamento)

Punto d'incontro: Jazzo Gattini/ Masseria Radogna



EQUIPAGGIAMENTO E CONSIGLI:

• Tipologia: Trekking Escursionistico. Durata: circa 5 ore.

• Livello escursionistico

• Incontro ore 09.45 Dopo le procedure di iscrizione all'attività, il raduno del gruppo completo procederemo con l’escursione.

• L’escursione si sviluppa su un percorso di circa 10 km, e si snoda principalmente su sentiero con dislivelli (+150)

• obbligatorio abbigliamento idoneo: SCARPE DA TREKKING, pantaloni lunghi, indumenti sportivi, vestiario a strati consono alla stagione ed eventuale k-way, snack energetici, almeno 1,5 l. di acqua a testa.

• Bastoncini da Trekking (consigliati)

• Si richiede una buona preparazione atletica e capacità fisica

• PRANZO A SACCO

• Gli escursionisti non adeguatamente equipaggiati potrebbero, a giudizio insindacabile della guida, essere esclusi dall’escursione direttamente sul luogo della partenza

• Dichiarazione di idoneità

Accettando il presente regolamento, il Partecipante dichiara sotto la propria responsabilità di essere in buona salute e in una condizione psico-fisica idonea alla pratica dell’escursione. Dichiara inoltre di aver fornito alle guide ogni eventuale informazione utile alla corretta valutazione della propria idoneità.

• Fotografie e riprese video

Nel corso dell’escursione verranno effettuati scatti fotografici e/o riprese video che possono comparire su siti di pubblico dominio e che saranno utilizzati dall’organizzazione per finalità promozionali riguardanti l’attività stessa. La partecipazione all’escursione sottintende il nullaosta alla pubblicazione del suddetto materiale.



POSSONO PARTECIPARE I BAMBINI?

In questo caso possono partecipare i minori che abbiano compiuto almeno 13 anni. Anche per i minori vale il regolamento precedente.



Prenotazione obbligatoria a info@pugliarte.it o tramite whatsapp al 3403394708 indicando il numero di partecipanti, un cognome e un recapito telefonico