Domenica 13 ore 08.30 appuntamento con "Lucania Trekking - dai Laghi di Monticchio al Monte Vulture". "Partendo dall'abbazia benedettina di San Michele, attraverseremo i laghi di Monticchio (quota 780m) e da qui inizieremo a salire sino a raggiungere il Monte Vulture a 1327m. Attraverseremo faggete, castagneti e abetaia, potremo i percorsi imbiancate dalla neve che in questo periodo caratterizza gli alberi di questa zona della Basilicata e sosteremo nel punto panoramico detto "la croce dei Cavalieri" che offre un panorama unico sui laghi".



Costo: 15 euro (pagamento solo online cliccando qui: https://walking-tour-di-alessandro-de-luisi.sumup.link/...)

Punto d'incontro: Abbazia di San Michele Arcangelo Atella (PZ)

https://goo.gl/maps/SVk3Ct9N5EDEn6Bo6



EQUIPAGGIAMENTO E CONSIGLI:

• Percorrenza: 4/5 ore (percorso ad anello) - Distanza: 12 km

• Dislivello 600 m.

• Difficoltà: E. 1 (percorso impegnativo non adatto a tutti, si richiede esperienza pregressa e buono stato di salute)

• Abbigliamento giacca antipioggia vestiario a strati compreso una felpa con ricambi

• Scarpe da trekking (con suola vibram) o simili.1,5 LITRI DI ACQUA

• Pranzo a sacco, frutta, snack energetici. Evitate bevande gassate.

• Facoltativi: bastoncini da trekking, macchina fotografica, binocolo.

• OBBLIGATORIO GHETTE PER IL FANGO E GUANTI

• Incontro ore 08.15. Dopo le procedure di iscrizione all’attività, il raduno del gruppo completo procederemo con l’escursione.



Avvertenze: l'escursione può subire variazioni a discrezione degli accompagnatori e gli stessi si riservano la facoltà di escludere chi non si presenta con quanto richiesto. Contattare i coordinatori per ogni dubbio o problema.



Prenotazione obbligatoria via WhatsApp al 3403394708 indicando il numero di partecipanti e un cognome.