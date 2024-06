Luci nella notte

Passeggiata esperienziale di 2 km, per famiglie h.18.30-21.00, Quasano

Sabato 29 giugno passeggeremo al tramonto nelle pinete di Quasano per sentire la pace che ci avvolge mentre muoviamo i nostri passi in quel tempo sospeso. Con piccole cerimonie biofiliche celebreremo il giorno mentre il sole ci saluta e la natura si prepara all’arrivo della notte.

Poi apriremo il teatrino del kamishibai e ascolteremo “IL BOSCO” di Assunta Morrone, la storia di una bambina che cerca il suo amico in un bosco e percorre un viaggio di formazione e trasformazione. Segue un laboratorio sui libri artigianali arricchiti dagli elementi della natura.

Grazie al nostro esperto etnobotanico Leonardo Favale potremo imparare a conoscere le piante della Murgia e le loro storie.

Le passeggiate esperienziali di ESSERE TERRA sono un'occasione per le famiglie di vivere un’esperienza immersiva nella natura e promuovere quell’atteggiamento di cura verso tutti i viventi.



Chi vuole può portare uno spuntino per un momento conviviale sul prato.



Prenotazioni e informazioni al



essereterra@agorambiente.it