A Ruvo l'accensione dell'itinerario luminoso di Luci e Suoni D'artista e il concerto dei Savana Funk

Anticipazioni di Talos festival, all'interno di Luci e Suoni d'Artista, manifestazione invernale del Comune di Ruvo di Puglia che arriva quest'anno alla VII edizione consecutiva.



Mercoledì 7 dicembre alle 20,30, tra piazza Matteotti e Largo Cattedrale, andrà in scena l'accensione dell'itinerario luminoso di Luci e Suoni D'artista.

A seguire, dalle 22,00 in largo Cattedrale, si esibiscono in concerto i Savana Funk, che presentano il loro nuovo album "Ghibli".

Noti e apprezzati per la qualità ed energia delle loro esibizioni live, i Savana sono un trio di musicisti di Bologna composto da Aldo Betto alla chitarra, Blake Franchetto al basso, e Youssef Ait Bouazza alla batteria, e propongono un'originale fusione di generi funk, rock, blues, e musica africana.



L'accensione di Luci e Suoni d'Artista 2022, sarà anche l'occasione per presentare le date della prossima edizione del Talos festival estivo, che promette di ripetere e aumentare il grande successo ottenuto nella scorsa estate.

Il concerto è organizzato da Bass Culture, in collaborazione con il Comune di Ruvo di Puglia, Regione Puglia, Pugliapromozione e Teatro Pubblico Pugliese.

Talos festival presenta:

SAVANA FUNK live in Luci Suoni d'Artista

Mercoledì 7 dicembre 2022

Inizio concerto ore 22 - Largo Cattedrale, Ruvo di Puglia (BA)

Accesso libero