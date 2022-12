A Ruvo di Puglia il centrro storico si illumina con la settima edizione 'Luci e Suini d'Artista'

Prezzo non disponibile

Mercoledì 7 dicembre si annuncia una serata magica a Ruvo di Puglia: alle 20.30 torneranno ad accendersi nelle vie del centro storico le luci realizzate nei laboratori. Nature omaggio alla Terra è il titolo scelto per la settima edizione di Luci e Suoni d’Artista

Appuntamento in piazza Matteotti per il count down collettivo.

Performance artistiche e musicali accompagneranno l'accensione. Sono previste visite guidate agli attrattori culturali, punti ristoro, mercatini natalizi e a seguire dj set nei locali sui corsi.

Mercoledì 7 dicembre 2022 alle ore 20.30 in Piazza Matteotti e simultaneamente nelle altre vie interessate del centro storico di Ruvo di Puglia (BA) accensione delle luci della settima edizione di Luci e Suoni d’artista.