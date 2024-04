Luciana Negroponte in "ballads for love"

A SPAZIOleARTI nuovo imperdibile appuntamento musicale

SABATO 4 MAGGIO - h. 21,00

LUCIANA NEGROPONTE



“BALLADS FOR LOVE”





LUCIANA NEGROPONTE voce

ANTONIO LAVIERO piano



Un appassionante viaggio nelle ballads di tradizione affidato alla grande voce di LUCIANA NEGROPONTE accompagnata al piano da ANTONIO LAVIERO.



Denso ed emozionante il programma che spazierà tra i brani di grandi autori tra i quali Burt Bacharach, Cole Porter e George Gershwin, per citarne alcuni.



Brani senza tempo impreziositi dalla voce di una raffinata interprete e legati da un unico fil rouge, l’amore, coniugato in ogni sua forma e nelle sue infinite sfumature.



Un’esperienza d’ascolto vibrante e coinvolgente a cui non mancare.





Si accede con prenotazione al 340.8643487