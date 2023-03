Ya Salam Festival – Il soul di Negroponte e Di Modugno a Triggiano

Sabato 11 marzo a Palazzo Rubino di Triggiano (Ba) l'associazione Al Nour proporrà un nuovo appuntamento del Ya Salam Festival, con lo spettacolo “Song’s of soul” di Luciana Negroponte e Vito Di Modugno incentrato sulla musica dell’anima, il soul.

Musica e racconti si alterneranno all’interno di un percorso musicale che parte dai brani della tradizione gospel, quindi Mahalia Jackson, per poi passare ad Aretha Franklin, Etta James e tanti altri che hanno dato lustro alla soul music fino agli anni ’80. Oltre alla canzone, il racconto sarà un elemento principale di questo spettacolo musicale.

La voce e le parole di Luciana Negroponte, artista carismatica ed emozionante dal timbro black, si fonderanno con i suoni di Vito Di Modugno, organista, pianista e bassista, eletto per tre anni di seguito tra i migliori dieci organisti al mondo dalla prestigiosa rivista americana “Downbeat”. Già in tenera età si è avvicinato alla musica grazie a suo padre Pino, noto fisarmonicista. Si è diplomato in seguito in pianoforte e in musica jazz ed è stato pluri-vincitore del “Jazzit Awards” come miglior organista italiano. Nel 2017 ha pubblicato il suo lavoro discografico “My Pictures At An Exhibition” che è risultato tra i migliori dieci dischi pubblicati in Italia.

Insieme i due collaborano già da tempo, con spettacoli che trattano sempre questi generi musicali, sempre con una parte di narrazione, ma che comunque non sono mai uguali.

Palazzo Rubino Art Cafè – Piazza Cavour, 9 – Triggiano (Ba)

Infoline: 3711929045

Inizio spettacolo: 21:00