“Lucio canta Lucio” tra canzoni intense e da ballare

Venerdì 28 giugno nella nuova sede estiva del teatro Bravò e dello Stardust, in via Massimi Losacco 4 a Bari, sarà proposto il concerto “Lucio canta Lucio” della tribute e cover band Lucio Dalla & Lucio Battisti.

La formazione che si esibirà è composta da Mimmo Carnimeo in voce, Pasquale Cardone e Paolo Lombardi alle chitarre, Leo Eramo alla tastiera, Bruno Florio al basso e Mario Romano alla batteria. Il progetto musicale è proposto da circa tre anni, con vari cambi di musicisti e sostituzione dei brani ma con il concept sempre uguale: mettere in evidenza il significato delle canzoni di questi due grandi artisti.

Con un repertorio misto, da canzoni intense e d’ascolto come “Balla balla ballerino”, “La sera dei miracoli” e “Caruso” del cantautore bolognese si passerà, in un crescendo, a brani più movimentati e frizzanti come “Con il nastro rossa”, “Il tempo di morire” e “Un’avventura” di Battisti, lasciando spazio ai presenti anche di ballare.

Sede estiva teatro Bravò e Stardust – via Massimi Losacco, 4 – Bari

Infotel: 3398903522

Inizio spettacolo: 21.00 (ingresso a pagamento)