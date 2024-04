Lucio Corsi al Little Farm Festival 2024

“???????? ??? ????? ?? ?????? ?? ????, ?????é ??????? ?? ?????? ?? ?? ???? ?????? ?? ??????”



Ritorna anche quest'anno il FARM Festival in versione LITTLE!

Lunedì 19 Agosto il FARM Festival torna all’ex Macello di Putignano, una piccola location che per noi significa tutto

Stavolta con lo splendido concerto di ????? ?????!



????? ????? in concerto al ?????? ???? ???????? ????

Lunedì 19 agosto 2024 - ore 20:30

EX MACELLO COMUNALE

Via S. Caterina da Siena

PUTIGNANO (BA)



????? ????? arriva al FARM Festival a bordo della sua Astronave Giradisco, con un concerto carico di energia e una band formidabile.

Mescola il rock d’autore alle sonorita? folk di canzoni surreali, che lo rendono un autore e musicista dalla cifra poetica unica.

Porterà al Macello di Putignano il suo cantautorato glam e il suo sguardo incantato sul mondo.



Ogni suo concerto è la colonna sonora di un sogno a occhi aperti: prendervi parte significa sintonizzarsi su una stazione radio spaziale dalle cui casse si dipana una musica a cavallo tra utopia e mistero, realtà e immaginazione, in un vortice di note che porta ogni spettatore a danzare in compagnia dell’artista e delle proprie ombre. Artefice di un rock d’autore ibridato a sonorità folk e surreali, la musica di Corsi è caratterizzato da una cifra stilistica unica, che esplode a piena potenza nel suo ultimo album La gente che sogna (2023, Sugar Music), dove il glam rock incontra uno sguardo bambino, incantato dal mondo.

Lucio Corsi sarà accompagnato alla batteria da Marco Ronconi, alle tastiere e all’organo elettrico da Giulio Grillo, al basso da Tommaso Cardelli, al pianoforte da Iacopo Nieri e alla chitarra elettrica e slide guitar da Filippo Scandroglio.



BIGLIETTI su Vivaticket ? 15€ + dp

https://www.vivaticket.com/it/ticket/lucio-corsi-live-farm-festival/233636



FREE ENTRY: OVER 70 - UNDER 12 - DIVERSAMENTE ABILI con ACCOMPAGNATORE



presto altre news!



#LittleFARMfestival #FARMPuglia