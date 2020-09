L'Orchestra sinfonica a Bari in un concerto dedicato a Lucio Battisti e Mina

Lunedì 28 settembre, alle ore 21,00, nel piazzale della Chiesa di San Michele Arcangelo a Bari – Palese, l’Orchestra sinfonica metropolitana si esibirà in un concerto dedicato a Lucio Battisti e Mina.

Il pubblico rivivrà, in chiave sinfonica, i più bei successi dei due celebri artisti della musica leggera italiana sotto la direzione del maestro Vito Andrea Morra, che ne cura anche gli arrangiamenti, e con la partecipazione delle voci soliste di Francesca Leone, Luciana Negroponte, Beppe Delre e Savio Vurchio e della band composta da Guido Di Leone (chitarra), Max Monno (chitarra), Francesco Lomangino (sax), Gianluca Fraccalvieri (basso), Enzo Falco (percussioni), Vincenzo Gentile (piano e tastiere), Fabio Delle Foglie (batteria).

L’orchestra eseguirà medley alternati dell’uno e dell’altro artista passando in rassegna i brani più famosi di entrambi: Prendila così, Aver paura di innamorarsi troppo, Amarsi un po’, Sì, viaggiare, Non credere, Vorrei che fosse amore, El Porompompero, 7 e 40, Un’avventura, E penso a te, Nessun dolore, Parole parole, I giardini di marzo, Il mio canto libero, Emozioni, Dieci ragazze, La voce del silenzio, Grande grande, Non gioco più, Una zebra a pois, Tintarella di luna, Io vorrei non vorrei ma se vuoi, 29 settembre , Pensieri e parole, Acqua azzurra acqua chiara.