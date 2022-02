Ritorna l'appuntamento con il piacere di imparare la scienza giocando il 26 febbraio

Tanti giochi da tavolo STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) spiegati da divulgatori scientifici, per divertirsi in compagnia, tra giovani, e meno giovani o in famiglia. Vi aspettiamo!

Quota di partecipazione 2 euro.



https://fb.me/e/56OmS9ZyC