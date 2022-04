Ludoteca stem

Ritorna il piacere di imparare la scienza giocando: 2,9,13,23,30 aprile

Tanti giochi da tavolo STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) spiegati da divulgatori scientifici, per divertirsi in compagnia, tra giovani, e meno giovani o in famiglia. Vi aspettiamo!

Quota di partecipazione 2 euro adulti o over 12, 4 euro bambini under 12 e 5 euro nucleo famigliare + tesseramento 2022.

Per informazioni 3295885935. Prenotazione obbligatoria, posti limitati. Obbligo di Green Pass.

Indicazioni per trovare facilmente l'indirizzo: inserire nel navigatore "ALC Mellon Accademia del Gioco"

Link Google Maps https://goo.gl/maps/CR7fnig7CKVDqDib6



