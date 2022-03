Ludus”, la performance di danza e musica live di Carmen De Sandi e Giuseppe Pascucci approda al Castello di Mola di Bari

Prezzo non disponibile

Tra gli eventi collaterali alla mostra L???'? ????? di Tony Fasanella, Officina dell'arte presenta la performance live “LUDUS meets Lady's Blues”, sabato 26 marzo alle ore 20.30 presso il Castello Angioino Mola di Bari.

Fuori e dentro lo specchio attraverso il movimento, il suono e il colore, “Ludus”, il progetto della danzatrice Carmen de Sandi e del musicista Giuseppe Pascucci, si confronta con le immagini della mostra Lady's Blues di Tony Fasanella negli spazi del primo piano del castello angioino di Mola di Bari. “Ludus”, una performance estemporanea ispirata dal luogo e dalle donne ritratte nelle tele esposte.

E’ un progetto nato nel 2019 dall’incontro tra la danzatrice e coreografa Carmen De Sandi e il musicista e compositore Giuseppe Pascucci. La poetica del duo si fonda sull'interazione organica tra i diversi media: attraverso il gioco dell'improvvisazione, Ludus crea relazione tra le espressioni estetiche, gli spazi e le persone che li vivono ricavando strutture narranti che ridefiniscono il ruolo dei luoghi, dei corpi, degli elementi scenici.

Il carattere estemporaneo della performance consente di creare un “ludus” specifico per ogni luogo ospitante. LUDUS, quindi diventa la forma sulla quale incidere il nome dell’azione eseguita in un preciso momento e spazio. La mostra Lady's Blues - opere di Tony Fasanella con installazioni musicali originali a cura di Giuseppe Pascucci propone un'esposizione interamente dedicata alle donne: anime nude da ammirare con cura in tutta la loro espressività corporea. Le installazioni sonore disegnano un paesaggio urbano immersivo: un'atmosfera intima e blues che pervade e sagoma lo spazio espositivo del Castello.

È previsto un ingresso con contributo di 3 euro per i tesserati e di 8 euro per i non tesserati.

Info officinadellarte.mola@gmail. com