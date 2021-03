"Ludus" in scena a domicilio per "Pietanze d'Arte a Domicilio"

Proseguono, con una ‘portata’ a base di danza contemporanea e musica, le proposte del menù di “Pietanze d’Arte a Domicilio”, la rassegna itinerante di artisti delivery proposta da Asteria Space ed ispirata al barbonaggio teatrale delivery di Ippolito Chiarello. Il servizio di performance artistiche a domicilio, disponibile ogni venerdì su Palo del Colle e Bitonto, offre questa settimana, una ‘pietanza’ particolarmente ricca e adatta a soddisfare i palati anche di un pubblico di addetti ai lavori e abitué di teatri e festival.

Nella giornata del 5 marzo sarà, infatti, disponibile, per la messa in scena a domicilio su terrazzi, giardini e cortili privati, “LUDUS”, nuova produzione firmata da Carmen De Sandi e Giuseppe Pascucci, rispettivamente danzatrice e musicista interpreti dello spettacolo. Una performance site-specific di danza e musica, un dialogo tra individui, spazio e tempo attraverso il gioco dell'improvvisazione. Una dimensione in cui le azioni definiscono una situazione, la quotidianità. Un luogo abitato da oggetti, tessuti, corpi e suono che veste, illumina l’ambiente proiettando l’immaginario oltre il consueto. Attraverso il gioco dell’improvvisazione si ricavano strutture narranti che ridefiniscono il ruolo dello spazio, dei corpi, degli elementi scenici. L’obiettivo è sintetizzare le conoscenze tecniche e il site specific per suggerire un altrove nello spettatore. La performance si realizza in interventi - definiti Ludus- di danza, musica e luce in relazione agli spazi e al pubblico, in assenza di illuminazione.

Dunque, “Pietanze d’Arte a Domicilio”, per questo terzo appuntamento del menù delivery propone un’esclusiva versione ‘domestica’ di “LUDUS”, nuova produzione Arti SinespaZio 3.0 con le coreografie firmate dalla De Sandi, le musiche composte ed eseguite da Giuseppe Pascucci. Per questa particolare messa in scena a domicilio, la danzatrice indosserà un suggestivo costume realizzato da Angela Favia con l’utilizzo di materiali da riciclo. Una vera e propria anteprima a cui poter assistere, in attesa del debutto ufficiale dello spettacolo, direttamente a casa propria ospitando i due artisti per 15 minuti. E’ questo il tempo previsto per ogni ‘pietanza artistica’ del menù di Asteria Space, che potrà essere ‘gustata’ in giardino o terrazza tra le 18.00 e le 21.00. Nell’arco di tale fascia oraria è possibile prenotare la performance ad un costo di 25,00 euro a domicilio.

L’intero menù delivery con le date e tutte le performance disponibili per il domicilio è consultabile al seguente link: https://www.asteriaspace.it/ pietanze-darte-a-domicilio- ogni-venerdi-servizio- delivery-di-teatro-danza-e- musica/

Per info e prenotazioni contattare la segreteria organizzativa di Asteria Space telefonicamente al 3773872180 o via mail scrivendo a info@asteriaspace.it

TRAILER di “LUDUS”

https://www.youtube.com/watch? v=bJpXNiRv8Mw&ab_channel= AsteriaSpace