A Bari la conferenza internazionale degli studiosi di Economia e Gestione delle Imprese

Giovedì 29 e venerdì 30 giugno si terrà a Bari, presso l’hotel Mercure Villa Romanazzi Carducci, l’edizione annuale della “Sinergie-SIMA Conference”, la conferenza internazionale degli studiosi di Economia e Gestione delle Imprese, organizzata quest’anno in partnership dall’Università LUM “Giuseppe Degennaro” e dall’Università di Bari.

La Società Italiana di Management (SIMA) con oltre 500 soci, è la Società Scientifica dei docenti di Management Italiani. Essa si propone di sostenere lo sviluppo della disciplina operando per valorizzare le specificità degli studi di management presso le Istituzioni accademiche e scientifiche, per favorire l’integrazione tra l’Università, le Istituzioni e il mondo produttivo, per promuovere una ricerca rilevante per le imprese e basata sul rigore metodologico, per diffondere la cultura di management nella società e per consolidare la comunità e rafforzare l’identità degli studiosi di management.

Il tema principale della Conferenza 2023, “Riscoprire le radici locali e le interazioni nel management”, sarà discusso in sessioni plenarie e parallele alternate.

Le sessioni plenarie si concentreranno sui contributi di noti accademici e professionisti che parteciperanno al dibattito come relatori principali, discussant o intervistati. Diverse sessioni parallele saranno dedicate alla presentazione di articoli con cui i partecipanti avranno la possibilità di presentare le loro ricerche e di ricevere commenti e suggerimenti da parte dei presidenti di sessione e altri partecipanti in quelle che saranno sessioni di discussione costruttive.

E’ possibile consultare il programma della conferenza al link:

https://www.sijmsima.it/wp- content/uploads/2023/06/ Sinergie-SIMA-Conference- Programme-2023.pdf