"LUMinARIA" a Locorotondo, spettacoli di luce con visite guidate a lume di candela, fuochi barocchi e Dj Set

Venerdì 5 luglio torna a Locorotondo LUMinARIA, il grande evento di inizio estate dedicato alla luce nelle sue diverse forme, ideato e realizzato da Euforica Aps. La danza, la musica e l’antica arte pirotecnica dei fuochi barocchi si fondono per creare uno spettacolo unico nel suo genere all’interno dell’incantevole scenario del centro storico di Locorotondo, illuminato per l’occasione dalla sola luce delle candele.

Il concept di LUMinARIA 2024 è “(Parentesi Classica)” in onore di due importanti anniversari a livello nazionale e internazionale che ricorrono quest’anno: i 50 anni dalla nascita del Festival della Valle d’Itria e i 100 anni dalla morte del compositore Giacomo Puccini. Protagonisti del suggestivo spettacolo di chiusura della serata saranno un grande DJ Set e le arie di Verdi, Puccini e di Sir Edward Elgar, abbinate al disegno di luci e fuochi barocchi che animerà la panoramica di Locorotondo nella notte che precede l’antica festa estiva di Santa Lucia.

Il programma del Festival prende il via alle ore 20:30 con quattro Dj Set e un’area Kids che animeranno i vicoli del borgo antico, illuminato dalla sola luce delle candele.

Nel corso della serata, a partire dalle 21 fino alle 22.30, sarà possibile effettuare visite guidate a lume di candela nel centro storico di Locorotondo: un’esperienza sensoriale unica nel suo genere che trasporterà i visitatori tra le bellezze del borgo antico guidati dalle parole e dai racconti di una guida esperta.

Alle ore 23.15 inizierà lo spettacolo di luci, musica e colori in Valle d’Itria con il Dj Set (Parentesi Classica). La musica di DJ Tuppi farà ballare i presenti nel suggestivo scenario alle pendici della panoramica di Locorotondo, mixando musica classica e sonorità contemporanee sino all’ora dell’atteso spettacolo di fuochi barocchi, il più grande della Puglia, disegnato da Euforica e realizzato da Itria Fireworks.

Per ammirarlo basterà alzare gli occhi a mezzanotte verso il profilo più elegante del borgo, via Nardelli, dalla Strada Panoramica Via Martina Franca - Via Fasano “Giorgio Petrelli”.

Dopo lo spettacolo di fuochi barocchi la festa proseguirà con il DJ Set - La festa continua, dove il gioco di luci e colori che illumineranno la panoramica di Locorotondo faranno da sfondo alle musiche di Dj Tuppi.

Il festival “LUMinARIA: (Parentesi Classica)” è realizzato in collaborazione con Regione Puglia, Comune di Locorotondo, Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – UICI Puglia, Associazione Ecomuseale di Valle d’Itria, Infopoint Locorotondo, Proloco Locorotondo, Parrocchia San Giorgio Martire di Locorotondo, Confraternita di Maria SS. Annunziata di Locorotondo, Comitato Festa Santa Lucia di Locorotondo, Controtendenza Cafè, Kiatz, Mandragora, Hakuna Matata Circus, Zoosafari di Fasano, Werent, ASsapora - Made in Truck e grazie al sostegno di BCC Locorotondo, IMAC Cava, T.M.C. Srl, Palmisano Auto, Pinto Florivivaistica, Guarini, Giacovelli, L’Abate Assicurazioni - Allianz, Caffè della Villa, In&Outlet Store, Bufano Wine, Osteria Il Rosone.

PROGRAMMA

Venerdì 05 luglio 2024 - Locorotondo (BA)

“LUMinARIA: (Parentesi Classica)”

Musica, luci e fuochi barocchi nel buio di una notte di mezza estate

- ore 20:30 - Area Kids

Piazza Aldo Moro

- dalle ore 20:30 alle ore 23.15 - DJ set

Centro Storico di Locorotondo

Doctor Arci - presso Madragora, Largo Piave 18

Fabrizio De Tommaso in Exploration Nu-Classica

presso Controtendenza Cafè, Largo Mazzini 20

DJ Tuppi, Largo Madonna della Greca

Disco Delivery, presso Kiatz, Via Nardelli 101

- ore 21:00, 21.30, 22.00, 22.30 - Visite guidate a lume di candela

Piazza Fra’ Giuseppe Andrea Rodio (prenotazione obbligatoria)

- ore 23:15 - DJ set (Parentesi Classica)

DJ Tuppi in (Parentesi Classica)

Strada Panoramica Via Martina Franca - Via Fasano “Giorgio Petrelli”

- ore 24.00 - Spettacolo di fuochi barocchi (Parentesi Classica)

Strada Panoramica Via Martina Franca - Via Fasano “Giorgio Petrelli”

- ore 00:15 DJ set - La Festa continua

DJ Tuppi

Strada Panoramica Via Martina Franca - Via Fasano “Giorgio Petrelli”