Luminarie di Natale nel borgo delle meraviglie di Locorotondo

Si è rinnovata la tradizione nel centro storico di Locorotondo: sabato 19 novembre si sono accese le luci di Natale creando una magia unica e inimitabile in un’atmosfera di incanto nel “borgo delle meraviglie”.

Anche in queste festività non sono mancate la collaborazione e la condivisione di un progetto che da qualche anno ha reso il borgo di Locorotondo il luogo magico del Natale. Commercianti, residenti, associazioni ed enti hanno messo insieme le loro energie, dimostrando ancora una volta che l’unione fa la forza. E, nel caso di Locorotondo, fa la magia.

Le luminarie di questa edizione sono presenti in tantissime strade del centro storico ed hanno visto la collaborazione anche da parte di chi non è presente con una propria attività nel borgo antico: ognuno di loro si è preso a cuore un pezzo di centro storico ed ha voluto dare il proprio contributo per partecipare alla magia del Natale.

La cerimonia di inaugurazione si è svolta domenica 19 novembre partendo dall’arco di via Porta Nuova alla presenza dell’Amministrazione Comunale, rappresentata dal sindaco Antonio Bufano, dalla giunta e da alcuni rappresentanti del Consiglio Comunale. Inoltre, erano presenti alcuni dei commercianti protagonisti degli allestimenti, la presidente dell’associazione Natale a Locorotondo Anna Grazia Giotta, il presidente della Pro Loco Locorotondo Leo Gianfrate, l’Ecomuseo-Info point con Valentina Mastronardi e tantissimi cittadini e visitatori ansiosi di assistere alla accensione di questa magica atmosfera.

Le luminarie saranno accese tutte le sere a Locorotondo, a partire dalle ore 17.00, fino al 8 gennaio 2024.