Luna barese, in programma una varietà di laboratori artistici e spettacoli dell'Abeliano

Il progetto ideato da Vito Signorile mira a promuovere un'intensa interazione culturale e sociale tra diverse fasce della società, soprattutto attraverso la partecipazione attiva della comunità. La programmazione è stata attentamente organizzata in diversi quartieri periferici, con una varietà di laboratori artistici e spettacoli di alto livello. L'obiettivo principale è quello di valorizzare l'inclusione sociale, le tradizioni culturali e le abilità diffuse, creando un'atmosfera vivace e coinvolgente durante le giornate estive, come nel caso della sperimentata "Luna barese" nella scorsa edizione di Le due Bari. Il progetto si avvale di esperti del settore e della vasta esperienza di Vito Signorile, noto anche per il suo impegno nel valorizzare la cultura popolare.

Si parte con “Situazioni comiche per due matti” e "Romeo e Giulietta non sono morti", due spettacoli che vedono in scena attori come Antonella Genga e Brando Rossi, di provata esperienza e beniamini del vasto pubblico popolare di “Mudù”, in un classico Cabaret che tende a coinvolgere il pubblico degli spettatori e una esilarante rivisitazione del capolavoro del Bardo.

La partecipazione dell’Accademia Unika, diretta dalla coreografa Sabrina Speranza, con tre nuove produzioni, (“JapigiaDanza”, che vede coinvolti tantissimi allievi di scuole danza regionali e nazionali; “Mannaggia”, che indaga con arte su uno dei grandi mali del secolo come l’Alzheimer; “Suburban Blues Guitar”) rafforza la rete di proposte culturali del quartiere Japigia e offre nuove prospettive e occasioni di avvicinamento alla danza e alla promozione di nuovo pubblico. Il coinvolgimento delle comunità è centrale in tutto il progetto, con laboratori e spettacoli progettati per interessare e coinvolgere persone di tutte le età e provenienze sociali.

Si mira anche a incentivare la partecipazione dei giovani, con le proposte di un campione del costume popolare barese e You-Tuber come Davide Ceddìa con i suoi “Live Show” e “Giochi di parole” accompagnato dal suo inseparabile Roberto Baratto alle tastiere. Il nuovo allestimento, scelto tra gli spettacoli teatrali di qualità come “Gli imbianchini non hanno ricordi”di Dario Fo e Franca Rame, contribuisce a promuovere talenti locali, sotto la guida di Vito Signorile, e a portare nuove prospettive alla scena artistica regionale. Infine, lo spettacolo “Il cotto e il crudo” di e con Antonio Stornaiolo e Emilio Solfrizzi, detti Toti e Tata, offre un'esperienza coinvolgente che mescola divertimento e riflessione sulla identità barese ma anche sui difetti in cui l’intera comunità nazionale si riconosce visto il successo riscosso in tutta l’Italia. In sintesi, il progetto mira a rivitalizzare l'estate barese offrendo una combinazione unica di intrattenimento e impegno culturale, con un forte focus sull'inclusione sociale e il coinvolgimento attivo della comunità. Gli spettacoli sono tutti a ingresso libero fino a esaurimento posti.

CALENDARIO DEGLI SPETTACOLI

17 luglio ore 10 Piazzetta Eleonora * San Pio

Enzo Vacca in ‘Ngheeaha! (spettacolo per bambini e famiglia)

20 luglio ore 21 Teatro Abeliano in prima nazionale

Accademia Unika in Mannaggia (spettacolo multimediale per tutta la famiglia)

21 luglio ore 18 Teatro Abeliano

Teatro Bertolt Brecht in Il Mago di OZ (spettacolo per bambini e famiglia)

28 luglio ore 18 Teatro Abeliano

Accademia Unika in Suburban Blues Guitar (spettacolo musicale per tutta la famiglia)

28 luglio ore 21 Parco Princigalli

Davide Ceddìa in Live Show Teatro/Cabaret

3 agosto ore 21 Piazza della torre Torre a Mare

Davide Ceddìa e Roberto Baratto in Giochi di parole (Teatro/Canzone)

15 agosto ore 18 Teatro Abeliano

Ivan Dell’edera in Canti di fine legislatura (Teatro/Cabaret)

29 agosto ore 18 Teatro Abeliano

Gianfranco Berardi e Gabriella Casolari in Io provo a volare (spettacolo per tutta la famiglia)

31 agosto ore 20 Teatro Abeliano in prima nazionale

Gruppo Abeliano in Gli imbianchini non hanno ricordi di D. Fo e F. Rame

8 settembre ore 21 Arena della Pace Japigia

Toti e Tata in Il cotto e il crudo

CALENDARIO LABORATORI

28 luglio Live Show

Monologhi, storie e canzoni inedite che si alternano ad ironiche e riflessioni di storia, attualità, arte, modi di dire, usi e costumi della nostra terra.

Parco Princigalli, Mungivacca - Bari

3 agosto Giochi di parole

Un laboratorio dove in un susseguirsi di scioglilingua, slang metropolitani, giocosi pensieri ad alta voce, si guida e coinvolge il pubblico in spassosi labirinti umoristici in “barese moderno”. piazza della Torre, Torre a Mare - Bari