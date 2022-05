Luna Park Festa San Nicola 2022 su Piazzale Cristoforo Colombo

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 06/05/2022 al 09/05/2022 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

In occasione dei festeggiamenti patronali di San Nicola, a Bari, dal 6 al 9 maggio, nel Piazzale Cristoforo Colombo, suolo antistante al porto di Bari (parcheggio Amtab), al fine di allietare la festa con musiche e colori è stato allestito il parco divertimenti luna park dove bambini e ragazzi potranno divertirsi sulle varie attrazioni installate. La loro varietà riuscirà ad attrarre diverse età dai più piccoli, ai ragazzi più grandi, e perché no? Anche agli adulti che vogliono tornare bambini! Le attrazioni saranno allestite nel rispetto delle norme anti-Covid. Sarà quindi possibile poterne fruire in tutta sicurezza.

ELENCO ATTRAZIONI:

BARCONE

MOTONAUTICA

MINISCONTRO

ROTONDA

TIRI VARI

TRAMPOLINI ELASTICI

TAPPETO LATERALE

BABY KARTS

GIOSTRA CAOS

GIOSTRA PAGLIACCI

CASTELLO INCANTATO

MOTONAUTICA CANOE

AUTOSCONTRO

SALTO TRAMPOLINO JUMPING

ORBITER

BRUCO MELA

TOP SPIN

RUOTA PANORAMICA