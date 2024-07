Attrazioni e divertimento a Torre Quetta con il primo Luna Park dell'estate

Prezzo non disponibile

Per il mese di luglio inaugura il primo Luna Park firmato Torre Quetta: le attrazioni saranno pronte ad inaugurare il 19 Luglio fino al 28 luglio, presso l’area parcheggio esterno di Torre Quetta, verrà allestito un grande Luna Park attivo tutti i giorni dalle 18:30 in poi.

L’area, ricca di attrazioni per grandi e piccini, prenderà una porzione del parcheggio esterno, che per 10 giorni sarà il centro del divertimento di Torre Quetta. Sono previste inoltre, per tutti gli ospiti che decideranno di passare una serata presso il Luna Park, diverse convenzioni con i chioschi della spiaggia, delle quali a breve saranno forniti tutti i dettagli.

Ma il mese di luglio non si ferma al nostro Luna Park, due gli eventi importanti in programma, dedicati alla danza e alla musica, ed inseriti nella rassegna “Le due Bari”

Il 16 luglio alle 21:00 il Boston Dance Theatre! Breathing Art Company-compagnia di danza e Boston Dance Theatre incanteranno il pubblico con un programma esclusivo insieme all'anteprima internazionale di "Traces" di Simona De Tullio.

La rassegna “Danza che ti passa” della Breathing Art Company diretta da Simona De Tullio inserita nella programmazione De Le due Bari 2024. Il progetto vincitore dell’avviso pubblico del Comune di Bari partirà con un ospite dagli Stati Uniti, il Boston Dance Theater che con la compagnia barese presenterà un programma dedicato alla danza contemporanea con l’anteprima internazionale di Traces, nuova creazione di Simona De Tullio con le musiche originali di Ivan Iusco. La compagnia di Boston per la prima volta a Bari presenterà delle creazioni di vari coreografi internazionali, conducendo anche dei laboratori rivolti ai danzatori del territorio. Ed è proprio i danzatori del territorio che è rivolto lo spazio di apertura degli spettacoli della rassegna, che vedrai in scena i centri di formazione di The Studio Di Bari e Arte danza di Triggiano, oltre ai giovani tirocinanti della compagnia diretta da Simona De Tullio coordinati da Ilaria Lacriola, protagonisti del laboratorio di Experience, che ha dato ai giovani danzatori del territorio la possibilità di essere protagonisti della scena

Il 21 luglio ci sarà il concerto Born this Broad-Way, tribute to Tina Turner e Lady Gaga. La fantastica voce di Luciana Negroponte sarà protagonista di un concerto dedicato a due grandissime cantanti: Lady Gaga e Tina Turner. La accompagnerà la Jazz Studio Orchestra diretta dal M° Paolo Lepore.