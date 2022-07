Lungomare di Libri, Leggere il mondo: il programma degli appuntamenti del 2 luglio

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 02/07/2022 al 02/07/2022 solo domani Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile

La seconda edizione di Lungomare di Libri, la manifestazione letteraria che trasforma il capoluogo pugliese in una grande libreria a cielo aperto, inizia oggi con tantissimi incontri e attività nelle location simbolo di Bari, dalla Muraglia al Fortino Sant’Antonio, passando per largo Maurogiovanni per arrivare fino al Teatro Margherita.

Sulla Muraglia torna il serpentone di casette con le 19 librerie coinvolte, mentre su corso Vittorio Emanuele ad angolo con piazza del Ferrarese il camper dell’APE (Associazione Pugliese Editori) ospita gli incontri con gli autori proposti dagli editori.

La giornata odierna, la pima di Lungomare di libri, vedrà gli interventi di: Loredana Capone, Marianna Capozza, Claudia Coga, Oscar Iarussi, Nicola Lagioia, Maria Laterza, Orietta Limitone, Rocco Pinto, Vincenzo Santoro, Valentina Petrini, Gianfranco Viesti, Rita Lopez, Francesca Cavallo, Rosy Paparella, Chiara Tagliaferri, Vito Mancuso.

Al via anche gli appuntamenti per bambini e ragazzi, a cura dell'Assessorato al Welfare del Comune di Bari con la rete di Bari Social Book e la rete territoriale dei servizi educativi, con Ponti e notti di pace.

Per tutti gli appuntamenti in programma dalle ore 18.30 alle ore 21.00 sarà garantito il servizio di interpretariato LIS (Lingua dei Segni Italiana), grazie al contributo del Consiglio Regionale ENS Puglia.

Programma di domani, 2 luglio 2022

La seconda giornata inizia alle 18.30 in largo Vito Maurogiovanni con un Omaggio a Vasilij Grossman, autore di Stalingrado (Adelphi), con Pietro Tosco, esperto di letteratura russa. Modera la giornalista Maddalena Tulanti. Dalle 19 riapre la Terrazza del Fortino Sant’Antonio con l’incontro Le biblioteche colibrì, le biblioteche scolastiche e la formazione alla lettura nelle scuole, con Sara Mastrodomenico (di Spine bookstore), Paola Romano, assessore alle Politiche Educative del Comune di Bari, e rappresentanti delle scuole IC “Balilla-Imbriani” e IISS “Marco Polo”, a cura dell’Assessorato alle Politiche Educative del Comune di Bari.

Alle 19.30 in Largo Vito Maurogiovanni Bari e la Puglia nelle serie tv per parlare del grande successo di Bari set cinematografico con i registi Alessandro Casale e Luca Miniero, il sindaco di Bari Antonio Decaro, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, la scrittrice Gabriella Genisi, e attori del cast della serie del maresciallo Fenoglio. Modera la giornalista Antonella Fazio.

Il filologo Luciano Canfora terrà la sua lectio alle 20 sulla Terrazza del Fortino su Guerra e Pace nel mondo contemporaneo. Introduce l’editore Alessandro Laterza. Dalle 21 nella sala interna del Fortino secondo appuntamento con Ponti e notti di pace, a cura dell’assessorato al Welfare, rete di Bari Social Book, compagnia teatrale Aliante, Biblioteca dei ragazzi-e, Casa delle Culture e Associazione Madimu', (da 5 anni). La serata si conclude con Paolo Rumiz, autore di Canto per l’Europa (Feltrinelli) che dialogherà con Annabella De Robertis, ricercatrice IPSAIC (Istituto per lo Studio dell’Antifascismo e dell’Italia Contemporanea), alle 21.30, in largo Vito Maurogiovanni.

Gli appuntamenti di Lungomare di libri sono tutti a ingresso libero e gratuito, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Il programma completo con tutti gli ospiti, gli editori, i librai e gli incontri è consultabile sui siti: comune.bari.it e salonelibro.it.