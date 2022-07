Lungomare di libri, 'buona la prima': in tanti alla ricerca della lettura estiva tra le 'casette' della Muraglia

'Buona la prima' per Lungomare di libri, la manifestazione organizzata dal Comune di Bari che fino a domenica portà in città un ricco programma di eventi. Venerdì 1 luglio, nella prima giornata, a fare da protagoniste erano le 'casette in legno', gli stand di librerie e case editrici sulla Muraglia. Tra curiosi e appassionati, in tanti si sono fermati per scegliere quella che sarà la loro lettura estiva. Tra di loro anche il sindaco di Bari, Antonio Decaro.

Poi gli eventi itineranti, con il camper di 'Libri in giro', che si è fermato sul lungomare per accogliere il pubblico durante le presentazioni letterarie. Un evento partecipato nonostante il caldo che per tutta la giornata di venerdì ha imperversato sul capoluogo. Qui il programma di sabato 2 luglio.